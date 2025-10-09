廣達、緯創 積極擴產

廣達（2382）、緯創為迎合人工智慧（AI）伺服器強烈需求，均積極擴產。廣達表示，旗下北美新廠，除既有的美國田納西州、加州廠持續擴充產能，墨西哥新產線將在今年底試產，明年第1季量產，主要業務包括新一代先進AI伺服器測試與驗證工作。

廣達表示，AI是未來數年產業發展主軸，科技皆須仰賴算力，包括生成式AI到量子電腦等，對AI基礎建設、電力需求只會更大，該公司在相關領域皆有布局，持續投資新技術與新產品。

廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令之前表示，第4季是今年AI伺服器出貨高點，第3季仍處新舊產品轉換期，新產品9月起逐步升溫，目前訂單多到無法想像，為因應強勁需求，美國、泰國與墨西哥等地持續擴張產能，並大量招募人才，以緩解人才長期不足窘境。

他說，廣達掌握的訂單數量多到「無法想像」，大語言模型百家爭鳴，大家都搶著做，在這樣情況下，AI生意怎麼會不好？

緯創為因應客戶訂單需求，亦持續擴充產能，布局包括台灣竹北、美國德州與墨西哥等地。德州新廠預定明年首季導入量產，並與墨西哥廠互補，品牌客戶對緯創北美布局抱持樂觀看法。

至於緯創竹北A1新廠6月才投產，很快在明年將面臨產能不夠用，因此已向竹北聯發紡織租下鄰近廠房作為A2新廠，目標明年投產，隨竹北A1、A2廠產能陸續到位，緯創在台AI伺服器相關產能將擴增至少一倍。

緯穎上周才宣布斥資40億元，規畫在內湖打造企業總部大樓，預定2029年完工。美國德州廠也宣布由租轉買，深耕美國AI伺服器市場。