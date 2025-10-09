聽新聞
戴爾調高財測 供應鏈利多 鴻海、神達等受惠

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者蕭君暉／綜合報導
戴爾科技（DELL）周二將未來兩年營收和獲利成長預測調高約一倍，並表示人工智慧（AI）產品需求將支撐這波上修展望至少延續至2030會計年度。美聯社
戴爾科技（DELL）周二將未來兩年營收和獲利成長預測調高約一倍，並表示人工智慧（AI）產品需求將支撐這波上修展望至少延續至2030會計年度。戴爾8日早盤漲逾7%。

戴爾的伺服器供應鏈包括鴻海（2317）、緯創、英業達以及神達，其中鴻海與緯創是伺服器出貨主力，英業達除是伺服器供應商，也是主機板大廠。另外，近期市場也傳出，仁寶獲得戴爾千億元AI伺服器大單，可望加入戴爾AI伺服器相關產品供應商行列。

戴爾調高財測
戴爾執行長麥可．戴爾周二在CNBC節目上說：「我可以肯定，總有一天這些（資料中心）會蓋得太多，但目前還看不出任何跡象。」他形容當前算力需求「極其驚人」。

麥可．戴爾表示，AI資料中心真正瓶頸在電力與基礎設施。包括OpenAI等大型客戶都反映供電是擴充的關鍵限制。即便戴爾持續優化機櫃能效與散熱設計，AI模型訓練與推論若要支撐「數以兆計token」的生成，整體用電仍將大幅攀升，意味專案時程更仰賴電網與機房供電就緒。

戴爾周二發布「長期財務架構」，預測未來四年營收將以每年7%至9%的速度成長，不計特別項目的每股盈餘成長15%以上。相較之下，戴爾在2023年原預測為營收年增3%至4%，經調整後每股盈餘成長8%以上。

戴爾營運長克拉克（Jeff Clarke）說：「兩年前我們都低估了AI市場規模，如今只會更大。」

戴爾的基礎設施部門受惠於來自CoreWeave和xAI等客戶對AI伺服器的強勁需求，另外也爭取到美國能源部及阿布達比AI公司G42等政府機構合約。

戴爾 AI 伺服器

