四大代工廠衝出最旺9月 緯穎、英業達也有好表現

代工廠廣達（2382）、緯創、緯穎、英業達昨（8）日公布9月營收，分別為1,841.09億元、2,034.36億元、863.16億元及605.61億元，同步繳出歷年最旺9月的成績單，反映AI伺服器需求強勁。本季AI相關產品線持續衝鋒，業績仍有看頭。

廣達9月合併營收1,841.09億元，月增20.48%，年增18.7%；第3季合併營收4,952.59億元，單季次高，同期新高，季減1.75%，年增16.65%；前三季合併營收1.485兆元，同期最佳，年增49.49%。

四大代工廠最新營收概況

廣達表示，9月筆電出貨460萬台，月增12.19%，年減6.12%；第3季筆電出貨1,270萬台，季增4.95%，年增0.79%。由於本季為PC產業淡季，且疫情之後，筆電季節性出貨狀況已經改變，上、下半年較無明顯高峰，廣達估2025全年筆電出貨將年增個位數百分比。

AI伺服器方面，廣達表示，伺服器相關產品營收占比守穩六成之上，AI伺服器比重更高達50%，持續樂觀看待本季AI伺服器出貨量能較第3季提升，集團將持續配合客戶拉貨步調交付訂單。

緯創9月合併營收2,034.36億元，月增17.84%，年增109.94%；第3季合併營收5,678.03億元，單季新高，季增2.9%，年增108.3%；前三季合併營收1.465兆元，同期新高，年增94.87%。

緯創表示，第3季筆電、桌機與顯示器產品出貨符合預期。展望本季，筆電出貨估季減個位數百分比，不過桌機、顯示器仍有向上成長空間。2025全年筆電出貨年增率從原估個位數百分比，上修至雙位數百分比；桌機、顯示器則與去年約略持平。

至於AI伺服器業務，緯創指出，上半年出貨大幅成長，AI相關產品營收占比達七成以上，下半年持續向上，預期本季業績將攀上今年單季高峰。

緯穎9月營收863.16億元，月減10.07%，年增150.16%；第3季營收2,668.22億元，單季新高，季增20.87%，年增172.7%；前三季營收6,582.22億元，同期新高，年增168.74%。

緯穎董事長洪麗寗之前表示，目前在手AI伺服器訂單能見度滿到要猛蓋工廠，整體能見度看到2027年，主要客戶都在持續加碼投資AI基礎設施，產業前景相當樂觀。

英業達9月合併營收605.61億元，月減1.2%、年增7.7%；第3季合併營收1,762.85億元，同期新高，季減5.57%、年增7.57%；前三季合併營收5,198.97億元，年增15.92%。

英業達表示，9月筆電出貨190萬台，月增、年增皆為5.55%；第3季筆電出貨540萬台，季減3.57%，年增3.84%，預期本季筆電出貨略為季減，2025年全年出貨量則年增3%至5%。

其他業務方面，英業達指出，旗下穿戴裝置上半年出貨動能較平淡，下半年可望逐季成長，第4季達全年巔峰；至於AI伺服器，下半年產品組合與上半年不同，上半年主要出貨AI機櫃，下半年主要出貨產品為L6（主機板），毛利率更佳，全年維持雙位數成長。