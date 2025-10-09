龔明鑫：台積電在台有「三最」 掛保證與美談判會比晶片五五分好

台積電（2330）赴美投資，經濟部長龔明鑫昨（8）日表示，企業立足台灣、布局全球、行銷全世界，台積電母公司仍在台灣，最先進製程、最大生產量、最賺錢的廠都還是在台灣。對於美方提出美台晶片製造五五分，他認為，未來談判肯定談得比五五分好。

龔明鑫昨日出席立法院財委會聯席審查韌性特別預算案，並接受媒體聯訪，媒體關注近期台積電赴美投資、以及美國商務部長盧特尼克所提的晶片五五分說法。

龔明鑫談台積電在台角色

龔明鑫表示，經濟發展都是秉持賴清德總統政策上宣示，立足台灣、布局全球、行銷全世界。在這個時間點，半導體、台積電本來就有規劃投資美國、德國、日本，政府態度是在哪個地方有訂單可賺錢，對國家安全無虞、對產業有幫助，政府會提供行政上協助，也可透過政府跟對方接洽。

賴總統在日前播出的美國廣播媒體專訪中提到，整體半導體生態系裡面，美國獲得80%利益，先前盧特尼克又提及晶片五五分，龔明鑫對此表示，「不會有五五分這樣的情況」，以現在的布局，例如台積電預估赴美投資1,650億美元、可能建設六個先進製造廠。但是台積電在台布局，據他了解，廠區已超過十幾座，可能還會有更多。比例上來講，不會有台美五五分的情況。

媒體追問，所以跟美國談判，只會談得比晶片五五分更好，對台灣更有利？龔明鑫回應，「對，重點是在這裡」，美國當然有其對半導體發展的一些期待，但是別忘了台積電在美國投資雖然是政府對政府，主導權還是在台積電，而台積電母公司仍在台灣，立足台灣。

他強調，台積電最先進製程還是會落腳台灣。以量來講，最大量還是會在台灣生產製造，從過去經驗跟未來預期，台灣的廠仍會是最賺錢的廠。對於台積電赴美、日、德設廠，產業界有訂單上布局期待，若有需要，政府會提供行政、金融上協助。

龔明鑫指出，目前預估，到了2028年，台積電赴美建設的廠房將可以開始量產，屆時每月可量產5.3萬片的晶片。現在「在台灣」5奈米以下產能，每個月是25萬片，且台灣方面直到2028年都還會再增建廠房，所以美國跟台灣的晶片產能不可能是一比一。