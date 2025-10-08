快訊

Google推出台灣學生市場兩策略 繁體中文版「AI模式」上線

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Google宣布在台啟動兩大AI學習計畫，針對全球學生高達86%已在課業中使用AI的趨勢。（路透）
Google於8日發表兩項策略，包括宣布為台灣學生設計的兩大AI學習計劃：大專院校學生可免費使用一年AI Pro方案、高中社團則能透過參與活動獲得獎學金；以及正式在台灣推出繁體中文版「AI模式」，用AI回答複雜問題，並支援語音和圖片搜尋。

Google宣布在台啟動兩大AI學習計畫，針對全球學生高達86%已在課業中使用AI的趨勢，Google針對台灣年滿18歲的大專院校學生，即日起可申請免費使用一年的Google AI Pro方案（Gemini 2.5 Pro）。方案包含Deep Research、NotebookLM語音摘要等強化工具，以及2TB雲端儲存空間。並特別為高中生推出「全台高中社團祭」活動，鼓勵社團將Gemini作為「神社員」協作完成企畫。在今年11月30日前，成功報名並提交成果的社團，即可獲得3,000元社團獎學金。

另外，Google搜尋正式推出繁體中文版「AI模式」，讓使用者能運用Gemini客製化版本和「查詢展開」技術，即時回答長度高達傳統搜尋三倍的複雜、多層次問題。AI模式設計為多模態互動，使用者可透過語音、拍照或上傳圖片來提問，讓使用者能直接針對眼前所見、冗長的問題，進行更輕鬆、更自然的複雜搜尋。並結合Gemini的先進模型、知識圖譜和即時購物資料。

AI 社團 Google

