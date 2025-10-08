旺矽砸近5億元併購德國ATV 攻歐洲精密量測整合服務

快訊

中央社／ 台北8日電
旺矽董事長葛長林。記者李孟珊／攝影
半導體探針卡和測試設備商旺矽今天宣布，董事會決議收購德國半導體自動化量測儀器系統整合商、AutomatisierungsTechnikVoigt GmbH（ATV）100%股權，交易總金額1400萬歐元（約新台幣4.99億元）。

旺矽說明，9月24日取得德國經濟部BMWE核發外國直接投資（FDI）核准函，收購基準日訂11月1日。

旺矽指出，此次收購有助拓展歐洲市場版圖，強化當地營運與技術支援能力，藉由其技術與通路資源提升競爭力，促進長期業務發展與營收成長。

旺矽指出，目前在美國等海外地區設有子公司，歐洲將是繼美國之後、另一個半導體投資重鎮，旺矽透過併購ATV，有助進一步提升在歐洲地區的精密量測設備整合服務能力。

旺矽表示，ATV位於德國的半導體重鎮德勒斯登（Dresden），是測試系統整合服務公司，協助客戶打造量測整合系統，合作技術夥伴多為國際級半導體精密量測設備廠商，包括Keithley Instruments、是德科技（Keysight）、MPI-AST、Celadon Systems等。

半導體 德國

