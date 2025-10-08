盟立機器人及機器狗年底送樣 明年小量出貨

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
盟立數位科技事業群副總經理蔡育才說明公司在機器人和機器狗已獲致重大成果，年底及明年初開始試產。記者簡永祥／攝影
盟立集團近年積極投入智慧機器人與機器狗開發，盟立數位科技事業群副總經理蔡育才今（8）日出席智慧機器人應用SIG成立記者會受訪時表示，盟立開發的機器人和機器狗，產品已從實驗機進展至Alpha版本（早期階段測試），預計今年底或明年初即可推出試量產機型，這也意謂公司在智慧製造與AI應用領域邁出重要一步。

蔡育才指出，盟立在機器人部分，開發的是「雙臂結合輪式」設計，主要鎖定半導體與製造工廠場域使用。公司認為，相較於一般人形機器人，此類設計更能應付工廠環境中的搬運、巡檢與協作需求。該機型目前也進入Alpha階段，同樣也於年底至明年初完成試量產。

此外，盟立已與「大南方計畫」及工研院等單位合作，將機器人與機器狗產品導入沙崙的共同實驗室（Join Lab）平台，進行展示與驗證，藉此驗證產品在實際場域中的運作表現。

蔡育才強調，雖然明年可望看到初步的市場反應，但目前仍不便預估具體營收貢獻。他表示，因智慧機器的關鍵不僅在硬體，更在於能否進入實際應用場域，並建立足夠成熟的AI訓練模型。若無法完成專用或通用模型訓練，即使產品完成，也難以落地使用。

他舉例，市面上一些品牌的機器狗目前多採遙控操作，仍屬實驗或展示階段，難以真正進入工廠場域。盟立的目標則是打造能「自主學習、場域運作」的機器人與機器狗，未來將持續與半導體廠商合作，優先從製造應用落地，發揮公司在半導體領域的技術優勢。

