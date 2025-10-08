盟立機器人及機器狗年底送樣 明年小量出貨

盟立集團近年積極投入智慧機器人與機器狗開發，盟立數位科技事業群副總經理蔡育才今（8）日出席智慧機器人應用SIG成立記者會受訪時表示，盟立開發的機器人和機器狗，產品已從實驗機進展至Alpha版本（早期階段測試），預計今年底或明年初即可推出試量產機型，這也意謂公司在智慧製造與AI應用領域邁出重要一步。

蔡育才指出，盟立在機器人部分，開發的是「雙臂結合輪式」設計，主要鎖定半導體與製造工廠場域使用。公司認為，相較於一般人形機器人，此類設計更能應付工廠環境中的搬運、巡檢與協作需求。該機型目前也進入Alpha階段，同樣也於年底至明年初完成試量產。

此外，盟立已與「大南方計畫」及工研院等單位合作，將機器人與機器狗產品導入沙崙的共同實驗室（Join Lab）平台，進行展示與驗證，藉此驗證產品在實際場域中的運作表現。

蔡育才強調，雖然明年可望看到初步的市場反應，但目前仍不便預估具體營收貢獻。他表示，因智慧機器的關鍵不僅在硬體，更在於能否進入實際應用場域，並建立足夠成熟的AI訓練模型。若無法完成專用或通用模型訓練，即使產品完成，也難以落地使用。

他舉例，市面上一些品牌的機器狗目前多採遙控操作，仍屬實驗或展示階段，難以真正進入工廠場域。盟立的目標則是打造能「自主學習、場域運作」的機器人與機器狗，未來將持續與半導體廠商合作，優先從製造應用落地，發揮公司在半導體領域的技術優勢。