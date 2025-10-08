崇越攜手14家台日夥伴 美國SEMICON WEST秀實力

2025 SEMICON WEST美國半導體展將在美國鳳凰城盛大舉行，10月7日至9日，台灣半導體及光電材料與設備整合服務領導者──崇越科技（TAIEX 5434）與台日合作夥伴攜手秀實力，展出半導體供應鏈解決方案，鞏固「全球供應鏈平台整合服務」的核心地位。

崇越這次參展，聚焦於半導體製程材料、設備、自動化系統與精密零組件，攜手日本、台灣共14家合作夥伴共同參展，展現全方位供應鏈整合實力。在關鍵材料和零組件方面，大日商事帶來12吋晶圓載具；信越聚合物展出FOUP與FOSB晶圓運送解決方案；特用化學品製造商達興材料展示高純度薄化劑與雷射釋放層塗佈技術；添鴻科技與三化電子則提供多項特殊化學品；千附實業展示廠務使用的風門、三通與彎頭；敏盛科技則帶來蝕刻與薄膜製程的零組件，呈現完整而多元的材料與零組件供應鏈。

設備與自動化部分，崇越攜手弘塑、博士門、艾斯邁，以及日商三益半導體、初田、First EXA等知名設備商，於美國提供銷售、裝機及後續維運服務，服務項目涵蓋濕蝕刻設備、精密奈米級光罩儲存櫃、光罩檢測機、單片式晶圓蝕刻機、自動消防系統與爐管石英清洗機台，確保廠房安全與製程可靠性。

隨著半導體製程持續推進至奈米製程，光罩微距越做越小，為避免缺陷被曝光印到晶圓上影響良率，光罩缺陷檢測設備需愈加精準。艾斯邁的光罩檢測設備可確保晶圓良率維持一定的水準，已成功打入一線大廠。

此外，崇越與盟立集團合作開發智慧自動化機台，整合搬運、產線調度與檢測模組，提供晶圓廠OHT空中走行搬送系統及光罩儲存方案，全面提升生產效率與良率，並降低晶圓污染與損壞風險。

崇越表示，自2021年成立美國子公司以來，已於亞利桑那州與德州設立據點，提供在地倉儲、設備安裝、技術支援與維運服務。配合國際記憶體大廠於愛達荷州建置記憶體晶圓廠與研發中心，崇越科技預計明年於博伊西設立第三個營運據點。

崇越集團執行董事李正榮表示，亞利桑那已成為先進製程晶圓製造的重鎮，北德州則發展出完整且高度整合的半導體供應鏈與生態圈。我們在當地設立據點，並派駐工程師進駐愛達荷州，支援設備安裝與零組件更換，期能就近滿足客戶需求。同時，將持續深化全球供應鏈布局，拓展國際一線客戶的合作。