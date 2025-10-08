快訊

取締違停反遭撞！警開槍擊斃女乘客「得國賠逾700萬」 高院逆轉判免賠

經典動畫《獅子王》在台代工？宏廣撐起「東方迪士尼」 1場豪賭成財務惡夢

諾貝爾化學獎出爐！3學者共享殊榮 表彰「金屬有機骨架」貢獻

昇陽半導體打造中港廠智慧超大型旗艦廠 強化先進製程供應鏈韌性

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
昇陽半導體執行長蔡幸川（左）與聖暉工程特助梁鈞幃（右）今日共同宣布中港廠FAB3B新廠計畫，預計2028 年正式投產。圖／昇陽半導體提供
昇陽半導體執行長蔡幸川（左）與聖暉工程特助梁鈞幃（右）今日共同宣布中港廠FAB3B新廠計畫，預計2028 年正式投產。圖／昇陽半導體提供

全球再生晶圓龍頭昇陽半導體（8028）今（8）日(於中港廠舉辦「智慧新廠，永續第一」發布會，邀請主管機關一同見證昇陽與承攬商聖暉集團簽署「安全夥伴宣言」，攜手打造友善安心的工程環境，並實踐「恪守工安、全員平安」的堅定承諾。

本次發布會上，昇陽半導體除展現對工安的高度重視外，也宣布持續擴建中港廠FAB3B新廠計畫，預計2028 年正式投產。新廠規畫為地上四層、地下一層，設計產能將超過現有中港廠FAB3A的60萬片/月規模。此一擴產布局，不僅強化昇陽半導體在全球再生晶圓市場的領先地位，更將深化與主要國際客戶的合作廣度與深度，推動公司在先進製程供應鏈的長期發展。

昇陽半導體執行長蔡幸川表示：「昇陽半導體截至第三季，營收年增31.53%，市值亦已突破新台幣300億元，反映出市場對公司營運成果與長期發展的肯定。在穩健成長的同時，公司秉持將安全與品質放在第一位的原則，以領先技術與創新能力，保持全球再生晶圓產能第一的領先位置。」

蔡幸川進一步指出，昇陽半導體以安全承諾、智慧製造與產能布局為核心，展現持續引領再生晶圓產業的決心。本次發布會中三大亮點如下：

為鞏固在先進製程供應鏈的領先地位，昇陽半導體將把現有中港廠FAB3A產能，自2025年的30萬片/月提升至2026年的60萬片/月，並同步斥資新台幣約18.5億擴建智慧新廠(FAB3B)，預計2028年投產。屆時整體產能將再翻倍，形成完整的再生晶圓Mega Fab格局，具備更大規模與彈性的供應能力，快速回應全球主要客戶需求。

其次，昇陽半導體以技術創新為核心驅動力，並導入結合AI、高速搬送與智慧倉儲的新一代製造架構，打造全自動化的關燈工廠。透過智慧調度與高速搬送網路，大幅縮短製程週期，提升效率與彈性，並結合既有自動化基礎，並在既有自動化基礎上持續升級，進一步強化公司於智慧製造領域的競爭優勢。

第三是昇陽半導體持續推行SQS（三重守護）管理體系：Safety營造安全健康環境；Quality確保穩定品質；Security強化資安與合規。透過 SQS，全面提升營運韌性，落實永續承諾，邁向零災害、零缺陷、零風險的終極目標。

昇陽半導體憑藉持續深化智慧製造與產能布局，榮登2025年「外資精選台灣企業百強（FINI 100）」，展現國際資本市場對其高度信任。公司以穩定的品質、快速的服務與靈活的產能，形塑產業差異化優勢，持續打造兼具韌性與競爭力的半導體新格局。

昇陽半導體 晶圓 新台幣

延伸閱讀

龔明鑫：台積電最先進製程、最大產量根留 台灣廠還是最賺

台積電贈送晶圓片 陳其邁：對高雄意義重大

送陳其邁001晶圓 魏哲家妙寫藏頭詩

17年的事2年辦好！台積電高雄首批2奈米產出 陳其邁收魏哲家署名紀念晶圓

相關新聞

盟立機器人及機器狗年底送樣 明年小量出貨

盟立集團近年積極投入智慧機器人與機器狗開發，盟立數位科技事業群副總經理蔡育才今（8）日出席智慧機器人應用SIG成立記者會...

崇越攜手14家台日夥伴 美國SEMICON WEST秀實力

2025 SEMICON WEST美國半導體展將在美國鳳凰城盛大舉行，10 月 7 日至 9 日，台灣半導體及光電材料與...

萬潤參展SEMICON West 2025  展現國際布局決心

半導體後段製程設備廠商萬潤科技（6187） 積極推動國際化布局，旗下美國子公司 All Ring Tech USA LL...

昇陽半導體打造中港廠智慧超大型旗艦廠 強化先進製程供應鏈韌性

全球再生晶圓龍頭昇陽半導體（8028）今（8）日(於中港廠舉辦「智慧新廠，永續第一」發布會，邀請主管機關一同見證昇陽與承...

智慧機器人應用SIG成立 台南整合產官學研共推AI機器人聚落

行政院6月宣布「智慧機器人產業推動方案」，台南市政府積極串聯產學研資源，與台灣智慧城市產業聯盟（TSSA）及台北市電腦商...

培育青年人才 周春米：屏東連3年與台積電慈善基金會合作

拓展在地就業機會、協助青年與求職者媒合工作，屏東縣政府今在縣立體育館舉行「2025屏步職場 徵大薪」徵才活動，也是屏東縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。