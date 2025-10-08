智慧機器人應用SIG成立 台南整合產官學研共推AI機器人聚落

行政院6月宣布「智慧機器人產業推動方案」，台南市政府積極串聯產學研資源，與台灣智慧城市產業聯盟（TSSA）及台北市電腦商業同業公會共同合作，今日在台大國際會議中心舉行「智慧機器人應用 SIG 成立記者會暨論壇」。

「智慧機器人應用SIG（Special Interest Group）」匯聚超過50家廠商，涵蓋大小企業與新創，包括華碩電腦、和碩聯合、信驊科技(酷博樂)、悠泰科技、盟立自動化、達明機器人、博鈞科技、Sigma Robotics等，廠商數並持續擴增。

國科會主委吳誠文表示，在「智慧機器人產業推動方案」除四年匡列100億元科技預算支持，也將由國發基金十年投入100億元，引導民間投資，促成國內專業用服務型機器人產值在五年內由40億元擴大至500億元。國科會也持續推動「大南方新矽谷推動方案」，從AI技術研發能力、到系統開發能力全面升級，帶動百工百業數位及淨零雙軸轉型。透過重大產業政策導引，加速台灣AI機器人產業創新應用發展，將智慧機器人、智慧交通、智慧健康、智慧生活與智慧治理等多元化應用服務，率先導入大南方科技廊帶，形成典範應用，並擴及其他縣市。

智慧城市產業聯盟會長胡書賓表示，SIG是國內產業合作與國際展會鏈結的起點，共分成「場域應用組」、「零組件組」、「驗證測試組」與「產業落地組」四組，主要戰略任務有建構聚落、落地驗證、孵化新創與制定標準。後續將透過舉辦工作坊與討論會議，邀請專家學者、企業與投資者共同探討機器人發展模式與應用場景，並推動廠商擴大投資。同時也建立服務型機器人商業場域試點專案，在醫療、物流、餐飲、巡檢、農業、能源、製造等多元領域進行試煉，並整合產業共識，推動零組件標準化，藉此提升自主研發能量、降低成本與增進競爭力，健全臺灣智慧機器人產業生態系。

台南市長黃偉哲指出，「智慧機器人應用SIG」是「智慧機器人產業推動方案」的實踐平台，結合台南柳營科技園區優勢、工研院六甲院區「智慧機器人創新與應用研發中心」與國研院沙崙「機器人研究中心」等基礎，推動並促成廠商進駐台南工業園區，打造全球AI機器人供應鏈樞紐。