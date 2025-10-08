培育青年人才 周春米：屏東連3年與台積電慈善基金會合作

拓展在地就業機會、協助青年與求職者媒合工作，屏東縣政府今在縣立體育館舉行「2025屏步職場 徵大薪」徵才活動，也是屏東縣連3年與台積電慈善基金會合作，今年邀請60家廠商釋出900個職缺，縣長周春米出席鼓勵應屆畢業生、求職、轉職者把握面試機會，成為職場生力軍。

今天徵才活動，由縣長周春米開場，台積電慈善基金會執行長彭冠宇與台積電資材管理組織主管一同與會，徵才攤位區，學生們穿梭不同企業攤位，專注聆聽廠商代表介紹，也熱情提問工作內容與發展機會，有學生說第一次看到台積電與科技業的缺介紹，職場不再遙遠，「原來家鄉也有高科技工作機會，以後想朝工程技術方向努力。」

周春米表示，今年5月間行政院宣示推動「半導體供應鏈進駐屏東科學園區」，屏東成為大南方半導體「S廊帶」關鍵節點，台積電作為全球晶片產業領導者，龐大的供應鏈體系不僅象徵台灣科技實力，更成為屏東產業翻轉新契機，歡迎企業投資、人才進駐。

「培育青年人才是縣府責無旁貸重要任務」，周春米說，很高興連續3年與台積電慈善基金會合作，讓更多屏東青年能在家鄉就業，兼顧夢想與生活，她勉勵現場學生與青年勇敢探索、放膽嘗試，每個工作都是成長起點。不要害怕起步小，只要願意學習，就能在職場找到屬於自己舞台。

勞青處長李雨長說，徵才不僅提供多元職缺，也設有就業服務專區，提供身心障礙者、中高齡者、新住民、二度就業婦女、經濟弱勢者等族群一對一媒合與諮詢，展現屏東縣「多元族群、全齡照顧」的就業服務理念。

貼近產業脈動，台積電慈善基金會與104人力銀行共同規畫，透過何倫碼測驗、職涯諮詢與互動體驗，引導學生認識自身性向與興趣。