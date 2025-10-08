吳誠文：國科會決在南科設研究中心 帶動機器人與AI產業鏈

國家科學及技術委員會主委吳誠文今日出席智慧機器人應用SIG成立記者會表示，「智慧基礎建設方案」的預算自115年度起編列，目前預算書已送交立法院審查，期盼能順利通過，使計畫能依時程推動。他指出，智慧基建將成為台灣AI與機器人產業發展的關鍵基石，結合南部科技聚落與產業能量，推動全國智慧製造與創新應用的落地。

吳誠文表示，國科會與經濟部將在工研院台南六甲公園的南分院設立全新的研究中心，作為智慧機器人系統研發與產業合作的核心基地。他要求經濟部在推動過程中務必與業界緊密合作，將法人科專與業界科專整合執行，以加速技術落地與商轉，「我們沒有時間等研發結束後再對接產業，研發與應用必須同步進行。」

他進一步說明，經濟部將協助台南市政府在旅委員科技工業區擴建機器人製造基地，並規劃多項優惠與補助方案，吸引有意投入機器人產業的廠商參與。該基地將涵蓋機器人整機、系統整合及零組件製造等領域，形成完整的智慧機器供應鏈。

為推動關鍵技術自主化，吳誠文表示，國科會已邀請多家晶片廠商參與「晶創台灣計畫」，針對智慧機器人所需的AI晶片與控制晶片提供研發補助，目前已有多家業者響應。

他強調，智慧機器的核心在於高效能晶片與演算法整合，未來將成立國家晶片研究中心，集中資源發展自主晶片技術，確保產業能持續創新、吸引年輕人才投入。

吳誠文指出，智慧機器與AI發展需要長期能量支持，因此國科會將與經濟部、數位發展部共同推動主權AI訓練平台，建立在地資料收集與AI模型開發能力。此計畫將邀請產業界與新創公司共同參與，發展適用於各種應用場域的輕量、高效率AI模型。

吳誠文進一步說，AI應用不僅仰賴邊緣運算，也需要穩定的雲端支援。為此，國科會正與台灣主要電子製造業者合作，投資自主AI運算設備，建構雲端製造中心與開放平台，讓國內中小企業及新創業者能在平台上開發應用，並透過智慧城市的服務機制，將創新服務直接提供給市民。

他強調，智慧基建方案的推動，將從南部出發、服務全國，結合AI、機器人、晶片與雲端算力四大關鍵環節，打造台灣完整的智慧科技生態系。吳誠文表示，這不只是科技發展計畫，更是國家創新的戰略布局，目標是讓科技真正服務人民，讓智慧製造成為全民共享的成果。