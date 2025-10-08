吳誠文：智慧機器人是AI時代關鍵推手 推動大南方平台帶動創新應用

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
國科會主委吳誠文今日表示，智慧機器人是AI時代關鍵推手，政府將推動大南方平台帶動全國創新應用。圖／台灣智慧城市產業聯盟提供
國家科學及技術委員會主委吳誠文今日出席智慧機器人應用SIG成立記者會表示，行政院已通過「智慧機器研發與應用推動計畫」，將以南部為核心啟動基地，結合「大南方」自主研發平台，打造全國性的智慧機器產業生態系。他指出，智慧機器是AI時代的重要推手，不僅將帶動製造業升級，更要促進百工百業的智慧化轉型。

吳誠文表示，台灣長期在半導體與精密製造領域具國際領先優勢，但智慧機器的價值不只在硬體，而是「結合AI模型與應用場域，滿足人民生活需求」。他強調，未來智慧機器的發展方向，是讓人工智慧深入到日常服務與產業應用之中，帶動全民生活與產業升級。

他說，智慧機器人的重點在於「智慧」，也就是AI技術的深度整合。透過AI模型的導入，機器不僅能執行重複性工作，更能成為人力不足時的最佳助手。面對勞動力短缺與高風險作業環境，智慧機器將能協助人類完成危險或艱困的任務，例如消防救災、高空清洗、橋梁與土木工程施工等，展現AI與機械整合的應用潛力。

吳誠文指出，智慧機器人不侷限於人形機器人，所有具備自主運作與決策能力的設備都屬於智慧機器範疇。「它可以是四足機器狗、輪式移動平台，甚至可以是會滾動、會飛行、能在水上行動的自主裝置。」他強調，關鍵不在外型，而在是否具備智慧與行動能力，能協助人類解決問題。

目前智慧機器計畫主要由國科會與經濟部共同推動，並與國發會、衛福部等部會協調合作，讓智慧機器導入醫療照護、公共安全、教育與產業發展等多元領域。吳誠文指出，政府部門的應用只是起點，當民眾逐漸習慣使用機器人協助生活，市場將出現更多民間與商業應用的機會，形成更廣大的智慧服務市場。

他認為，智慧機器的推動也與智慧城市的發展密不可分。過去智慧城市多著重政府數位化，如今的重點是「用智慧科技服務人民」。透過雲端運算、AI分析及實體機器的結合，政府能更有效運用資料，協助民眾處理生活中各種需求，並帶動傳統產業與服務業的智慧化轉型。

吳誠文最後強調，智慧機器的核心精神在於「以科技造福人民」。這不僅是技術研發的進步，更是國家創新與社會治理的新階段。他期盼透過政府與產業界、學研單位的合作，讓智慧機器深入生活場域，成為台灣邁向AI時代的重要力量。

