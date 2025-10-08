驅動團隊AI協作新動能 圓展推出全新4K視訊會議系統

快訊

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

圓展（3669）宣布推出全新4K視訊會議系統AVer VB150。專為混合辦公與中小型會議空間打造，VB150結合4K高畫質影像、AI智慧功能與直覺式操作，並融入永續設計，以應對現代企業日益多樣的遠距協作需求，優化混合辦公體驗。

圓展表示，VB150集攝影機、麥克風與喇叭設計於一體，僅需一條USB線便可快速連接筆電，即時開啟Zoom、Microsoft Teams、Google Meet™或Cisco Webex®等主流平台視訊會議。搭載120°超廣角視野、5倍數位變焦與4K鏡頭，即使體積輕巧，依然能清晰捕捉每位與會者，提供優質的會議體驗。

VB150幫助使用者隨時保持最佳會議狀態：搭載AI聲音追蹤技術，可自動鎖定發言者；智能構圖功能（Smart Composition）則能動態調整參與者畫面，確保與會者自然呈現；為保護隱私，用戶可手動下拉鏡頭蓋，輕鬆遮蔽鏡頭。

為滿足不同空間的需求，VB150支援外接麥克風，擴展收音範圍，適用於更大空間。產品具備多種安裝選項，包括放置於電視下方、安裝在螢幕或電視頂端、固定於牆面，或搭配三腳架，彈性配置讓企業能快速部署，打造理想的視訊環境。

在永續包裝與減塑設計方面，VB150採用100%回收紙漿緩衝材取代傳統塑膠包裝，並透過空間優化設計，有效降低超過30%的碳足跡。這不僅展現圓展對ESG的承諾，也讓創新科技與環境永續並行，為企業帶來更高價值的會議解決方案。

