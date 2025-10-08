輝達北士科建案卡關 陳俊宇邀進駐宜蘭科學園區

快訊

中央社／ 宜蘭8日電

輝達（NVIDIA）台灣總部新建案，因北士科用地取得問題卡關，民進黨立委陳俊宇今天向輝達熱情招手，邀請輝達重新評估將台灣總部設於宜蘭科學園區的可能性。

陳俊宇透過新聞稿表示，新竹科學園區管理局先前也曾評估爭取輝達研發中心進駐，經評估後認為「宜蘭科學園區符合相關產業引進原則」；根據竹科管理局資料，宜蘭科學園區目前可供出租土地達33.82公頃，尚有約6成土地可供使用，具備充足發展空間與彈性。

陳俊宇說，高鐵延伸宜蘭計畫已於今年順利通過環評，相關工程進度持續推進中，未來宜蘭車站位置鄰近宜蘭科學園區，交通往返台北與新竹將更為便利，加上未來10年內，宜蘭各項重大交通建設將陸續完成，將使園區具備更高發展潛力與國際競爭力。

陳俊宇表示，宜蘭即將迎來高鐵時代，交通網絡完善，產業布局成熟，更擁有豐富生活與文化魅力；宜蘭每個鄉鎮都有獨特小吃與夜市，兼具科技、觀光與宜居優勢，「宜蘭已經準備好了」，誠摯邀請輝達與AI相關產業進駐宜蘭，共同打造科學城、觀光城、宜居城新未來。

