昇陽半宣布啟動中港廠Fab3B興建計畫 推動先進製程長期發展

再生晶圓大廠昇陽半（8028）於8日宣布，其中港廠Fab3B興建計畫全面展開，並預計將於2028年正式投產。

昇陽半8日於中港廠舉辦「智慧新廠，永續第一」發布會，與中港廠Fab3B承攬商聖暉集團簽署安全夥伴宣言，希望實踐「恪守工安、全員平安」的承諾。新廠規畫為地上四層、地下一層的建築，預計月產能至少為60萬片，將分階段到位。

昇陽半指出，此一擴產布局，不僅強化該公司在全球再生晶圓市場的領先地位，更將深化與主要國際客戶的合作廣度與深度，推動其在先進製程供應鏈的長期發展。

除了開始興建中港廠Fab3B之外，昇陽半也正投入新竹廠與中港廠Fab3A的產能擴充計畫。