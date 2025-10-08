快訊

進駐北士科卡關 經濟部長龔明鑫：輝達稱「不排除其他地方」

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
經濟部長龔明鑫（中）。記者曾學仁／攝影
AI大廠輝達有意在北投士林科技園區興建台灣總部，卻因土地取得問題卡關。經濟部龔明鑫今天透露，輝達對總部設置有自己的考量，現在仍在關心北士科這塊地，但輝達也跟經濟部表示「不排除其他地方」。

立法院財政委員會今天聯席審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」。民進黨立委李坤城關注烏克蘭總統澤倫斯基日前稱「台灣零件流入俄軍無人機與飛彈」一事，認為國防部與經濟部應查明，釐清供應鏈來源與流向，避免民間零組件間接用於敵對或爭議用途，影響台灣國際形象。

國防部長顧立雄回應，目前沒有相關訊息，但不排除零件透過複雜的民間供應鏈轉售，他承諾將會同經濟部共同調查釐清。

此外，輝達屬意北士科T17、T18基地設立海外總部，但因擁有地上權的新光人壽和台北市政府，互不同意對方提出的解決方案而卡關。民進黨立委賴瑞隆質詢提到，高雄努力爭取輝達落腳，若輝達海外總部不在台北，高雄會是適合地點，有沒有可能用政府力量協助企業到高雄設總部？

龔明鑫回應，輝達有自己的考量，也還在關心北士科這塊地，「據我們了解，輝達也跟我們表示不排除其他地方」，無論企業到台灣設總部或研發中心，不會只有輝達一家而已，還有其他很多企業，都會歡迎；至於是否有機會爭取輝達總部進駐高雄，龔說，這要看輝達的期待。

賴瑞隆表示，近年AI產業陸續在高雄投資，包括半導體晶片大廠「AMD」。他說，不只有台北才是唯一選擇，高雄在人力、土地或相關水電都做好充足準備時候，政府適度地跟業者溝通往高雄移動，對區域均衡發展是很好的選擇。

龔明鑫表示，現在已經是進行式，最先進半導體製程已赴高雄，國際大型平台業者也進駐高雄。

