台灣企業赴新加坡科技週參展 展現AI生態系強項

台灣多家企業赴新加坡科技週參展，企業訪團團長蘇育民指出，台灣的「科技國力」強大，人工智慧AI的發展趨勢對台灣而言是極佳的機會，建議台灣進一步結合既有的硬體與晶片生態系，讓研發實力在全球市場脫穎而出。

2025年新加坡科技週（Tech Week Singapore）本週在濱海灣金沙會展中心登場。台北市政府產業發展局攜手多家企業設立主題館。該主題館聚焦「人工智慧」與「大數據」等核心，展現產業的創新實力，成為展會焦點之一。

此次企業訪團團長、環球睿視執行長蘇育民告訴中央社，台灣的「科技國力」強大，人工智慧AI的發展趨勢對台灣而言是極佳的機會。

他指出，「主權AI」的核心在於建立屬於自己的語言模型與引擎，而台灣在研發實力上應更具信心。若要在全球市場脫穎而出，建議結合台灣既有的硬體與晶片生態系。

蘇育民說，此次來到新加坡感到十分高興，新加坡是觀光與會展中心，事實上「亞洲腔調」也獨具特色，若能以亞洲文化與語言為基礎發展AI語言引擎，將有機會在與歐美系統的競爭中取得優勢，因為亞洲語系與語調正是自己擅長處理的強項。

製造語音與語意機器人的台灣人工智慧AI科技新創公司環球睿視是參展單位之一，以自主研發的語意語音演算引擎為核心，提供從雲端（Cloud AI）、邊緣裝置（Edge AI）、嵌入式晶片（AI on Chip）到元宇宙虛擬人（Metaverse AI）的人機互動AI語意語音演算法解決方案，賦能各行各業進行無接觸數位轉型。

根據台北主題館相關新聞資料指出，該館呈現多項智慧應用及解決方案，包括精誠資訊的智慧跡證保存管理系統，有效提升企業資料管理效率；廣積科技的AI邊緣運算電腦系統，協助企業加速數位轉型及智慧升級；圖策科技的語音觸控智慧互動解決方案，提供多國語系導覽，革新觀光、交通等公共服務體驗，各家企業皆展示先進創新相關技術。