智慧機器人應用SIG成立 華碩胡書賓期許成為台灣下個明星產業

台灣衝刺機器人產業，8日宣布成立「智慧機器人應用SIG」，台灣智慧城市產業聯盟會長暨華碩（2357）共同執行長胡書賓指出，場域的實證應用經驗，對推動智慧機器人產業發展是重要一環，而智慧城市是非常合適的應用場域，期盼智慧機器人成為推動智慧城市產業的重要驅動力，更讓智慧機器人成為台灣下一個走向世界的明星產業。

國科會主委吳誠文、臺南市長黃偉哲皆出席「智慧機器人應用SIG成立記者會暨論壇」，現場亦設有展示專區，由華碩電腦、盟立（2464）、達明（4585）機器人、博鈞科技、Sigma Robits等公司，展示最新智慧機器人應用成果。

胡書賓以台灣智慧城市產業聯盟會長身分出席。他致詞指出，今天不只是SIC成立的起點，也是台灣智慧機器人邁向新篇章的重要時刻，而華碩算是智慧機器人早期開拓的廠商。

胡書賓表示，2015年華碩開發Zenbo，當初鎖定服務、陪伴型市場，但因當時AI語音辨識不成熟，也缺乏足夠實驗場域，所以最終市場推廣成效不好。

胡書賓強調，但隨著大語言模型（LLM）蓬勃發展，AI語音辨識及推理能力大幅提升，以及未來對物理世界的認知，這些都賦予機器人更多應用可能性，這也就是輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳所說，未來將是實體AI時代。

胡書賓指出，可以預見未來各種型態的智慧機器人，將走入人類生活及工作各種場域，而除了AI技術以外，場域的實證應用經驗，對推動機器人產業發展也是重要一環，而智慧城市是非常合適的應用場域。

胡書賓舉例，比如醫院、養老院的陪伴型機器人，商場、博物館的導覽機器人， 物流業的各種自動化搬運或檢測機器人，及災害場所救助的各式機器人，通過這些場域驗證，能讓產業界開發出適合市場需求的機器人。

胡書賓指出，推動智慧機器人產業發展，不是單一企業、公部門能完成，必須透過產官學研共同努力才行，台灣智慧城市產業聯盟將會以SIC為核心平台，推動各種應用創新、標準制定，讓智慧機器人成為推動智慧城市的重要驅動力，更讓智慧機器人成為台灣下一個走向世界的明星產業。