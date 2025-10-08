輝達設總部卡關 賴清德：政院已出手…中央能幫的一定全力協助

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
身兼民進黨主席的賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
AI大廠輝達有意在北投士林科技園區興建台灣總部，卻因土地取得問題卡關。民進黨中常委王世堅今天在中常會向民進黨主席賴清德反映，台北市長蔣萬安根本無法處理輝達土地相關問題，只會被財團吃死死的，中央政府是否要出手幫忙？賴清德表示，行政院已經有出手協助，中央能幫忙的部分一定全力協助，也請行政院就北市府送上來的相關核備案，加速審議提供給市政府。

據轉述，賴清德簡單說明，行政院已經有出手協助後，就指示由吳思瑤做進一步說明。吳思瑤表示，輝達屬意北士科T17、T18基地設立海外總部，但因擁有地上權新光人壽和蔣市府，互不同意對方提出的解決方案而卡關；內政部在7月16日已經回函台北市政府，明確指出應依照「土地徵收條例」辦理，只要市府完成市議會報告並由行政院核備，即可完成程序。

內政部7月16日回函復市府內文指出：「貴府如考量本案有專案設定地上權予特定對象使用必要，得於貴府所定『台北市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法』訂定相關規定後辦理。」

吳思瑤說，北市府目前已將相關核備草案送至內政部，中央會積極協助處理，現在能做的輔助就是北市府拋問題，中央協助給法律依據，但執行、多方關係折衝協調，這畢竟還是台北市政府職掌，中央就比較難越俎代庖。

