中華車ET35改造電動資源回收車 12月彰化示範運行

2025台灣設計展將於10日起在彰化登場，中華車今天表示，會中將展示內建人工智慧（AI）智能辨識、智慧車聯系統（IOT）等功能的3.5噸電動商用車ET35、改裝為資源回收車解決方案，預計12月於彰化示範運行，未來可擴大到其他縣市。

中華車透過新聞稿指出，此次展出的ET35資源回收車解決方案，搭載全新設計車廂，在車廂配置多個投遞口，民眾不用將回收物抬高即可完成回收，投遞過程可更直覺順暢，減少排隊時間。

此外，車廂內新增升降暫存區，能讓清潔隊員將投遞籃抬升至舒適高度，進行分類與拆解，大幅降低過去需要頻繁彎腰所造成的職業傷害。

在改善工作環境方面，中華車指出，ET35資源回收車車廂側面，導入流體力學為基礎的通風模組，能迅速帶走車廂內的熱氣，讓清潔隊員在炎熱環境下也能維持舒適；此外可加裝掛勾、磁鐵等配件，按照需求靈活組合，進一步提升作業效率。

針對大型回收物，中華車表示，車輛內建彈力帶與格柵板的固定系統，可有效避免回收物傾倒，確保車內空間運用更有效率，提升行車安全。

在安全設計上，中華車指出，ET35資源回收車解決方案，配備原廠認可的第三視野系統，整合左、右與後方鏡頭，具備高解析度影像、人工智慧（AI）智能辨識與語音/燈號警示功能，可及時提醒環境風險，確保民眾與作業人員的安全。

此外，ET35資源回收車車體設計可加裝模組化顯示面板，用於播放政策文宣與社區資訊，宣導內容能依需求即時更換。

中華車指出，ET35是台灣首輛量產的3.5噸電動商用車，採用平台式底盤設計，使用者可直接購買底盤車，按照自身需求改裝成露營車、行動零售車、行動餐車、資源回收車等多種用途。

中華車先前說明，ET35國產化比重超過9成，全車在地供應商家數86家，中華車串連上下游廠商打造電車國家隊，從底盤、動力系統到電池芯與模組等關鍵零組件，都是在地化生產。

產業人士指出，中華3.5噸電動商用車採用鴻海旗下富智捷（MobileDrive）自主設計的先進駕駛輔助（ADAS）系統，士林電機提供二合一馬達和馬達控制器；電池系統也由鴻海提供，電池模組在高雄和發廠量產，一體式電驅後軸由中華台亞承接美國DANA公司技術，協助ET35整合動力與電動馬達系統。