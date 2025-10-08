「AI科技瀑布」將於TIE震撼登場 展現台灣創新實力

經濟部產業技術司將於10月16-18日在政府部會共同舉辦的「TIE台灣創新技術博覽會」，匯聚旗下逾12個法人與產業，於創新經濟館曝光65項創新科技，涵蓋AI應用在百工百業成果。現場最吸睛首推3米高科技瀑布，以工研院「數位雙生巨量裝置展演技術」，同時驅動顯示器與機械手臂，為大型展會與藝文活動帶來全新互動顯示展演模式。

另有以AI識別二手衣物材質的「混紡纖維多光譜影像AI識別技術」，為織品找到永續循環商業模式。今年還展出多項生醫成果，如全球首款NTSR1標靶抗體藥物複合體（Antibody-Drug Conjugates；ADC）藥物，可望為頭頸癌患者帶來新福音，歡迎民眾至創新經濟館，體會以AI科技點亮從智慧製造、淨零永續到健康臺灣領域的創新實力。

今年創新經濟館以「AI 生態系 串流百工百業」為核心，展示「半導體」、「智慧機械」、「次世代通訊」、「精準健康」、「能源轉型」五大子題，彰顯臺灣創新實力與產業動能。其中，紡織品在回收過程中，傳統人工目視辨識不僅疲勞度高、誤差大，也無法對多重組成布料做比例性區分，導致誤分類、低純度再利用與高報廢率。紡織所在產業技術司支持下，研發混紡纖維多光譜影像AI識別技術，整合近紅外線光譜、仿生光學模組以及AI多材質辨識演算法，識別率達 95%，曾於臺北新光三越信義A9區提供民眾親自操作。

在精準健康領域亦有許多生醫創新研發成果，頭頸癌國內每年新增病例約8千人，亞洲發生率顯著偏高。2021年全球頭頸癌藥物市場規模約為20.9億美元，預估至2026年將成長至43.3億美元，年均成長15.7%。目前頭頸癌仍以手術、放療與化療為主，療效有限且常伴隨嚴重副作用。生技中心和國衛院研發治療頭頸癌新利器「NTSR1-ADC」，具高度均質性與內吞效率，可精準鎖定癌細胞，提高藥物投遞效率，同時降低對正常細胞的非特異性毒性，提升整體治療安全性與效果。在動物實驗中確認具顯著抑制腫瘤生長效果，於非人靈長類進行毒理預試驗結果，亦無顯著毒性反應。目前全球尚無以NTSR1為靶點的ADC藥物問世，未來若能上市，將成為全球首款以NTSR1為標靶的ADC藥物，搶占全球市場，提升臺灣ADC自主開發能量。