AI搜尋戰開打 Google搜尋在台推出繁中版AI模式

眼看人工智慧（AI）搜尋引擎Perplexity來勢洶洶、OpenAI為聊天機器人ChatGPT加入搜尋功能，Google也做出回應。Google今天宣布，Google搜尋在台灣推出繁體中文版AI模式，能用AI回答複雜問題，並支援語音和圖片搜尋。

Google也宣布在台灣啟動2項AI學習計畫，大專院校學生可免費使用一年AI Pro方案，高中社團則能透過參與活動獲得獎學金。

Google在官方部落格發文指出，透過Google先進Gemini模型的客製化版本，AI模式讓使用者能提出過去可能需要多次搜尋才能解答的更長、更複雜問題。早期測試者的查詢長度已經幾乎是傳統搜尋的3倍，適合像是比較產品、規劃旅行或理解複雜操作指南等探索性的任務。

AI模式運用「查詢展開」（query fan-out）技術，將問題拆解成多個子主題，並送出大量的查詢，這讓搜尋功能可以比以往更深入探索網路。

此外，為了順應AI浪潮、強化下一代學習者的能力，Google在台灣推出2項專為學生設計的AI新計畫。

從今天起，Gemini學生方案將擴展至台灣，年滿18歲的大專院校學生可申請免費使用一年的Google AIPro方案，包括使用Gemini 2.5 Pro模型取得寫作輔助、透過Deep Research功能快速完成研究、透過NotebookLM工具快速摘要和整理資料，以及把課堂筆記轉化為語音摘要等。

針對台灣的高中生，Google推出「全台高中社團祭」活動，只要透過官方網站完成報名，讓Gemini成為高中社團的成員，協作完成社團活動例如企劃活動、發想文案、設計宣傳圖等，即可獲得新台幣3000元的社團獎學金。