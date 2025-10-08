電商銷售持續暢旺 倚天酷碁9月營收創新高
宏碁（2353）集團旗下倚天酷碁-創（2432）受惠電商銷售持續暢旺及新品助攻，9月營收淨額達新台幣3.39億元，年增16.11%，月增37.85%，創下單月營收歷史新高。
倚天酷碁今年第三季營收淨額達新台幣8.47億元，年增19.38%。累計2025年前9個月，營收淨額達新台幣23.19億元，年增23.40%，營運表現亮眼。
倚天酷碁表示，主要成長動能來自電腦周邊產品在亞馬遜（Amazon）等電商通路的強勁銷售，加上年底旺季（holiday cycle）備貨需求，帶動整體業績攀升。
倚天酷碁成長動能除來自電商通路外，亦受新品上市激勵，包括Acer FreeSense Ring智慧戒指以及行李箱與電動滑板車等新世代產品相繼推出，進一步拓展品牌能見度與產品組合多元化，展現旺季銷售潛力。
倚天酷碁指出，市場多元化策略持續奏效，除穩固美國市場外，亦成功拓展歐洲站點與其他亞太地區，銷售結構更為均衡。
