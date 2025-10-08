輝達亞太總部進駐北士科卡關 陳其邁：高雄將拿出更優惠條件爭取

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高市議員郭建盟團隊製作動畫，模擬輝達總部落腳亞灣的願景圖。圖／郭建盟提供
高市議員郭建盟團隊製作動畫，模擬輝達總部落腳亞灣的願景圖。圖／郭建盟提供

輝達（Nvidia）亞太總部進駐北士科卡關，高雄市長陳其邁今表示，亞灣已準備好，將提出更優惠條件，全力爭取輝達落腳「如果輝達在台北碰到阻礙，也許換一條路，高雄會是不錯的選擇」。

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳先前宣布，亞太總部將落腳台北士林科技園區，並屬意T17、T18基地，不過地上權仍屬新光人壽，涉及地上權轉讓及道路廢止等問題，至今卡關。

市議員郭建盟指出，高雄亞灣地區近年商務資源、休閒娛樂及經濟機能配置完整，市府公告的特文、特貿二、特倉三等基地，都是適合大型國際企業落腳的標的。他建議，既然北士科開發受阻，市府應主動向輝達等國際大廠發聲，展現高雄的誠意與條件。

陳其邁表示，若輝達能進駐高雄，將對推動生成式AI應用具有里程碑意義，若再結合台積電兩奈米廠，搭配輝達的GPU技術，將帶動高雄未來10至20年的產業發展。他強調，市府當然會積極爭取。

陳其邁坦言，輝達當初選擇台北，是考量其下游伺服器與半導體廠商集中在北部，產業鏈具備地緣優勢。然而，高雄在經商環境、軟體人才、教育資源及新創能量方面，也具備相當條件，亞灣地區的新創公司、系統整合商、驗證場域正逐步成形，十分適合作為軟體與服務產業基地。

陳其邁舉例，美國不同地區產業各具特色，高雄也正形成屬於自己的聚落，亞灣已有AMD研發中心、IBM研發中心及Cisco等國際企業進駐，員工規模達數百人，顯示聚落效應逐漸擴大。

他強調，市府將拿出更優惠條件，全力爭取輝達或其他國際大廠南下落腳，如果輝達在台北發展持續受阻，高雄會是不錯的選擇。

