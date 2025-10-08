台美晶片製造五五分？龔明鑫：台灣的廠仍是最賺錢的
針對美國商務部長盧特尼克喊話台美晶片製造應五五分，經濟部長龔明鑫上午表示，比例上來講，不會有五五分的情況，龔明鑫表示赴美投資主導權仍在台積電，台積電母公司、最先進製程及最大生產量，仍會落腳台灣，從過去經驗跟未來預期，「台灣的廠仍是最賺錢的」。
龔明鑫今天出席立法院財政委員會聯席審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案，對於企業投資布局，龔明鑫表示立足台灣、布局全球、行銷全世界是賴總統在經濟政策上的宣示，台積電在台投資也非常多，是時候該布局全球。
