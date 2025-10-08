快訊

雙十國慶「三生肖」天降好運！想旺財求桃花 當天這樣做

住養生村先辦安養信託 專款專用不怕養老金被騙光

同是肺腺癌末期！顏正國、汪建民相隔一年同日病逝 醫籲警覺肺腺癌警訊

台美晶片製造五五分？龔明鑫：台灣的廠仍是最賺錢的

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
針對美國商務部長盧特尼克喊話台美晶片製造應五五分，經濟部長龔明鑫（中）上午表示，比例上來講，不會有五五分的情況，並強調台積電在台投資也非常多，是時候該布局全球。記者曾學仁／攝影
針對美國商務部長盧特尼克喊話台美晶片製造應五五分，經濟部長龔明鑫（中）上午表示，比例上來講，不會有五五分的情況，並強調台積電在台投資也非常多，是時候該布局全球。記者曾學仁／攝影

針對美國商務部長盧特尼克喊話台美晶片製造應五五分，經濟部長龔明鑫上午表示，比例上來講，不會有五五分的情況，龔明鑫表示赴美投資主導權仍在台積電，台積電母公司、最先進製程及最大生產量，仍會落腳台灣，從過去經驗跟未來預期，「台灣的廠仍是最賺錢的」。

龔明鑫今天出席立法院財政委員會聯席審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案，對於企業投資布局，龔明鑫表示立足台灣、布局全球、行銷全世界是賴總統在經濟政策上的宣示，台積電在台投資也非常多，是時候該布局全球。

台積電 龔明鑫

延伸閱讀

暫停繳納管輔導金、營運管理金？ 龔明鑫：可和地方協調研議

龔明鑫：台積電最先進製程、最大產量根留 台灣廠還是最賺

龔明鑫肯定「會比五五分談更好」 台積電最大量晶片在台生產

【重磅快評】以MAGA詮釋台灣模式 龔明鑫是那國官員？

相關新聞

龔明鑫：台積電最先進製程、最大產量根留 台灣廠還是最賺

美國商務部長盧特尼克喊話台美晶片製造應五五分。經濟部長龔明鑫今天指出，比例上來講，不會有五五分的情況。他說，赴美投資主導...

2025 台灣創新技術博覽會 AI 應用助推產業升級

一年一度由經濟部、國科會、農業部、國防部、教育部、勞動部、衛福部、環境部、數發部、國發會及中研院等11大政府部會共同舉辦...

輝達亞太總部進駐北士科卡關 陳其邁：高雄將拿出更優惠條件爭取

輝達（Nvidia）亞太總部進駐北士科卡關，高雄市長陳其邁今表示，亞灣已準備好，將提出更優惠條件，全力爭取輝達落腳「如果...

拿輝達來台比擬 龔明鑫：助美建類科學園區是能量延伸

立法院財政等委員會今舉行聯席會議，審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」。國民黨立委林思銘質詢...

爭取輝達落腳桃園 張善政：記取台積電教訓不會公開講如何做

輝達台灣總部進駐北市科T17、T18「卡關」，其他5都積極爭取。桃園市長張善政今赴議會施政報告，針對議員要求市府說明具體...

罕見！記憶體雙雄暫停報價 十銓飆漲停重返百元、威剛看旺2026榮景

台股8日隨美股回落，記憶體族群跟著降溫，華邦電（2344）、力積電早盤雖仍穩居台股成交量冠亞軍，但華邦電股價大舉回落逾6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。