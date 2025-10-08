台股斷電誰穩盤？富邦金率13金控全體出動 聯邦銀創高打頭陣

美股科技股昨夜走勢疲軟，那指與費半指數分別收跌0.67%及2.06%，使得8日台股開盤承壓，電子權值要角台積電、鴻海、台達電等同步走弱，衝擊大盤指數盤中一度低探至26,883.99點。

所幸，金融股逆勢挺身抗空，成為盤面支撐核心。聯邦銀領漲近3%打頭陣，富邦金、國泰金攜手穩住盤勢，台新新光金、中信金、開發金等13檔金控聯袂上揚，成功抵禦電子股修正壓力，使大盤力守27,000點關卡。

觀察法人動態，金融股獲得外資積極回補。聯邦銀近9個交易日累計獲外資買超達14,774張，推升股價盤中觸及19.3元的歷史高點。金控雙雄亦受青睞，富邦金與國泰金十月以來分別獲外資回補3,555張及9,895張，今日股價成功收復月線。此外，台新新光金十月以來獲外資大舉搶進52,010張，股價也追平前高18.6元，並穩居金融股人氣王。

另，玉山金9月稅後純益28.97億元，前三季累計稅後純益262.02億元，年增25.51%，創同期新高並超越去年全年的261億元，EPS達1.62元，各子公司獲利表現亦優於去年同期。股價盤中叩關33.05元，觸及10日線，反映整體獲利動能強勁。