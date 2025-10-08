拿輝達來台比擬 龔明鑫：助美建類科學園區是能量延伸

立法院財政等委員會今舉行聯席會議，審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」。國民黨立委林思銘質詢關心，若我方幫助美國建立「類科學園區」，是否可能把我產業送去？經濟部長龔明鑫表示不會，這是能量的延伸，很像輝達為何要在台灣設立研發中心。

林思銘今在聯席會議上質詢，他說，行政院提出特別預算5500億，但經濟部只有460億，占8.4%，國防、國安部分1500億，占27%，他質疑經濟上針對產業紓困、因應美國關稅衝擊的力道過小。龔明鑫表示，當初做個估算，若是單純的關稅，當時以美國關稅32%為基礎編列，後面談判過程滾動式變化，所以保留200億做增減，國際情勢不單單是關稅，還有地緣政治等，有其他項目在裡面。

林思銘關心我國是否要幫助美國建造「類台灣科學園區」。龔明鑫表示，以台灣利益為優先，竹科是世界典範，現在擔心地、水、電不足。

林思銘再關心，在美國建類科學園區，是否「肥美國，瘦台灣」，把產業送過去？龔明鑫回應，不會送過去，「是我們的能量的延伸」，立足台灣，台灣力量會更大，這很像輝達為何要在台灣設立研發中心。