快訊

雙十國慶「三生肖」天降好運！想旺財求桃花 當天這樣做

住養生村先辦安養信託 專款專用不怕養老金被騙光

同是肺腺癌末期！顏正國、汪建民相隔一年同日病逝 醫籲警覺肺腺癌警訊

拿輝達來台比擬 龔明鑫：助美建類科學園區是能量延伸

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院財政委員會今舉行聯席會議，審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」。國民黨立委林思銘質詢關心，若我方幫助美國建立「類科學園區」，是否可能把我產業送去？經濟部長龔明鑫表示不會，這是能量的延伸，很像輝達為何要在台灣設立研發中心。圖／取自udn直播
立法院財政委員會今舉行聯席會議，審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」。國民黨立委林思銘質詢關心，若我方幫助美國建立「類科學園區」，是否可能把我產業送去？經濟部長龔明鑫表示不會，這是能量的延伸，很像輝達為何要在台灣設立研發中心。圖／取自udn直播

立法院財政等委員會今舉行聯席會議，審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」。國民黨立委林思銘質詢關心，若我方幫助美國建立「類科學園區」，是否可能把我產業送去？經濟部長龔明鑫表示不會，這是能量的延伸，很像輝達為何要在台灣設立研發中心。

林思銘今在聯席會議上質詢，他說，行政院提出特別預算5500億，但經濟部只有460億，占8.4%，國防、國安部分1500億，占27%，他質疑經濟上針對產業紓困、因應美國關稅衝擊的力道過小。龔明鑫表示，當初做個估算，若是單純的關稅，當時以美國關稅32%為基礎編列，後面談判過程滾動式變化，所以保留200億做增減，國際情勢不單單是關稅，還有地緣政治等，有其他項目在裡面。

林思銘關心我國是否要幫助美國建造「類台灣科學園區」。龔明鑫表示，以台灣利益為優先，竹科是世界典範，現在擔心地、水、電不足。

林思銘再關心，在美國建類科學園區，是否「肥美國，瘦台灣」，把產業送過去？龔明鑫回應，不會送過去，「是我們的能量的延伸」，立足台灣，台灣力量會更大，這很像輝達為何要在台灣設立研發中心。

美國 科學園區 經濟部長

延伸閱讀

暫停繳納管輔導金、營運管理金？ 龔明鑫：可和地方協調研議

龔明鑫：台積電最先進製程、最大產量根留 台灣廠還是最賺

龔明鑫肯定「會比五五分談更好」 台積電最大量晶片在台生產

【重磅快評】以MAGA詮釋台灣模式 龔明鑫是那國官員？

相關新聞

龔明鑫：台積電最先進製程、最大產量根留 台灣廠還是最賺

美國商務部長盧特尼克喊話台美晶片製造應五五分。經濟部長龔明鑫今天指出，比例上來講，不會有五五分的情況。他說，赴美投資主導...

2025 台灣創新技術博覽會 AI 應用助推產業升級

一年一度由經濟部、國科會、農業部、國防部、教育部、勞動部、衛福部、環境部、數發部、國發會及中研院等11大政府部會共同舉辦...

輝達亞太總部進駐北士科卡關 陳其邁：高雄將拿出更優惠條件爭取

輝達（Nvidia）亞太總部進駐北士科卡關，高雄市長陳其邁今表示，亞灣已準備好，將提出更優惠條件，全力爭取輝達落腳「如果...

拿輝達來台比擬 龔明鑫：助美建類科學園區是能量延伸

立法院財政等委員會今舉行聯席會議，審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」。國民黨立委林思銘質詢...

爭取輝達落腳桃園 張善政：記取台積電教訓不會公開講如何做

輝達台灣總部進駐北市科T17、T18「卡關」，其他5都積極爭取。桃園市長張善政今赴議會施政報告，針對議員要求市府說明具體...

罕見！記憶體雙雄暫停報價 十銓飆漲停重返百元、威剛看旺2026榮景

台股8日隨美股回落，記憶體族群跟著降溫，華邦電（2344）、力積電早盤雖仍穩居台股成交量冠亞軍，但華邦電股價大舉回落逾6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。