爭取輝達落腳桃園 張善政：記取台積電教訓不會公開講如何做

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長張善政今赴議會施政報告，針對爭取輝達落腳桃園，他強調有些事情不宜過度曝光。記者陳俊智／攝影

輝達台灣總部進駐北市科T17、T18「卡關」，其他5都積極爭取。桃園市長張善政今赴議會施政報告，針對議員要求市府說明具體爭取方案，他強調桃園房價與居住環境居優勢，也在設法解決員工子女就學問題，但「有些事只能做不能講」，記取台積電教訓，不會公開講。

國民黨議員黃敬平與林政賢今質詢指出，桃園天災最少，企業營運風險低，國際機場近在咫尺，對商務往來提供便捷交通，城市又位於台北、新竹2大產業重鎮之間的廊袋，也有多所學校理工科系可培養人才，能源方面也有大潭電廠、石門水庫能確保穩定供電供水，希望市府積極爭取。

無黨籍議員謝美英表示，張善政上任之初曾背「趕走台積電」，桃園曾提供青埔A19、桃科二期讓輝達選，希望市府更努力，把輝達拿回來；民進黨議員李宗豪也希望市府提出具體方案，積極爭取輝達。

張善政表示，輝達執著落腳台北，主因員工現居台北，也會擔心子女就學問題，目前有芬蘭國際學校表達在桃園設校意願，市府正協助相關設立事宜，也會持續與企業溝通，提供完善配套以爭取。

張善政也說，有些事情只能做不能講，太早曝光恐讓事情破局，所以桃園會持續「鴨子划水」，鑒於台積電的教訓，不會公開講如何做。

議員 張善政

