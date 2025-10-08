崇越攜手14家台日夥伴赴美 SEMICON WEST 鳳凰城展現供應鏈整合實力

2025 年 SEMICON WEST在當地時間7日於美國鳳凰城登場，半導體與光電材料、設備整合服務商崇越（5434）聯手台、日共 14 家合作夥伴，聚焦材料、設備、自動化以及精密零組件的一站式解決方案，強化其「全球供應鏈平台整合服務」定位。

此次展出在關鍵材料與零組件方面，包含大日商事 12 吋晶圓載具（PES Cassette），信越聚合物FOUP／FOSB 晶圓運送方案；特用化學品製造商達興材料（5234）展示高純度薄化劑與雷射釋放層塗佈技術；添鴻科技、三化電子多項特殊化學品；千附實業（8383）廠務風門、三通與彎頭；敏盛科技提供蝕刻與薄膜製程零組件，呈現從材料到零件的完整供應鏈拼圖。

設備與自動化方面，崇越與弘塑（3131）、博士門、艾斯邁，以及日商三益半導體、初田、First EXA 等合作，在美國提供銷售、裝機與維運服務，涵蓋濕蝕刻設備、精密奈米級光罩儲存櫃、光罩檢測機、單片式晶圓蝕刻機、自動消防系統與爐管石英清洗機台，鎖定提升廠務安全與製程可靠性。隨製程微縮，光罩檢測精度重要性升高；其中艾斯邁設備訴求協助維持晶圓良率，並已打入一線大廠。

在智慧製造領域，崇越與盟立集團共同開發智慧自動化機台，整合搬運、產線調度與檢測模組，提供晶圓廠 OHT 空中走行搬送系統與光罩儲存方案，目標提升產能效率與良率、並降低晶圓污染與損壞風險。

海外布局方面，崇越科技自 2021 年成立美國子公司以來，已於亞利桑那州與德州設點，提供在地倉儲、設備安裝、技術支援與維運服務；並配合國際記憶體大廠於愛達荷州建置晶圓廠與研發中心，預計明年於博伊西設立第三個營運據點。

崇越集團執行董事李正榮表示：「亞利桑那已成為先進製程晶圓製造的重鎮，北德州則發展出完整且高度整合的半導體供應鏈與生態圈。我們在當地設立據點，並派駐工程師進駐愛達荷州，支援設備安裝與零組件更換，期能就近滿足客戶需求。同時，將持續深化全球供應鏈布局，拓展國際一線客戶的合作。」