快訊

「鏟子英雄」免費吃龍蝦！ 豐FOOD「下午茶吃到飽半價」優惠延長、身分證中3碼送牛小排

幼兒園老師「拿膠帶貼嘴、關小黑屋」 YouTuber痛心揭露愛女遭虐待

影／農地亂象延燒保護區也淪陷！高雄大坪頂現「柏油山」遭倒廢棄物

億光9月營收16.22億元 月減0.61％ 產品結構優化續拚長線動能

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
億光電子樹林總部。記者籃珮禎攝影。
億光電子樹林總部。記者籃珮禎攝影。

LED封裝大廠億光（2393）7日公布9月營收16.22億元，較８月微幅減少0.61％，與去年同期相比則年減7.48％。累計第３季營收為49.18億元，季減2.99％、年減11.51％；累計前９月營收達150.14億元，年減6.27％。公司坦言，受到美國關稅與總體經濟不確定性影響，客戶拉貨趨於保守，使全年營運展望維持謹慎。

不過，法人分析指出，儘管第３季營收表現不如預期強勁，但由於億光持續推動產品結構優化策略，加上第２季因提列匯損導致獲利基期偏低，因此整體下半年獲利仍可望優於上半年。

億光長線動能聚焦於高毛利的不可見光與車用兩大領域。法人看好，受惠於LED頭燈新產品效益與不可見光產品在太陽能、充電樁等高階市場衝高市占，可望有效挹注長線毛利率走揚。此外，億光為滿足客戶供應鏈多元化需求，積極規劃泰國設廠，亦是其強化營運韌性的關鍵布局。

營收 億光

延伸閱讀

胡連9月業績符合預期 法人估今年 EPS 9.9元

外資前九月匯入創高 9月寫史上第六大量…顯示對台股極具信心

健策9月營收攀五個月高點

創意9月合併營收月大增三成 寫新猷

相關新聞

龔明鑫：台積電最先進製程、最大產量根留 台灣廠還是最賺

美國商務部長盧特尼克喊話台美晶片製造應五五分。經濟部長龔明鑫今天指出，比例上來講，不會有五五分的情況。他說，赴美投資主導...

罕見！記憶體雙雄暫停報價 十銓飆漲停重返百元、威剛看旺2026榮景

台股8日隨美股回落，記憶體族群跟著降溫，華邦電（2344）、力積電早盤雖仍穩居台股成交量冠亞軍，但華邦電股價大舉回落逾6...

泰國外籍員工新制三重點 資誠籲台商布局轉骨成「世界隊」

泰國投資委員會（BOI）公布最新外籍員工薪資與簽證標準，自2025年10月1日起正式生效，意味著企業若要在泰國聘用外籍員...

崇越攜手14家台日夥伴 前進鳳凰城美國展半導體祕密武器

崇越科技（5434）8日宣布與台日合作夥伴大日商事、弘塑（3131）、信越、千附實業（8383）等攜手秀實力，展出半導體...

英特爾將公布新晶片Panther Lake技術細節 告別台積代工 良率仍是謎

路透報導，英特爾（Intel）計劃周四公開代號為Panther Lake的高階筆電晶片技術細節。根據四位知情人士，此舉旨...

TPU 開賣、NPU 崛起 主權 AI 的「非輝達戰爭」正開啟

Google 開始對外販售自家 TPU，與此同時，中東多國積極部署主權 AI 基礎設施，採用包括 NPU 在內的多元架構...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。