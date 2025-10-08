億光9月營收16.22億元 月減0.61％ 產品結構優化續拚長線動能

LED封裝大廠億光（2393）7日公布9月營收16.22億元，較８月微幅減少0.61％，與去年同期相比則年減7.48％。累計第３季營收為49.18億元，季減2.99％、年減11.51％；累計前９月營收達150.14億元，年減6.27％。公司坦言，受到美國關稅與總體經濟不確定性影響，客戶拉貨趨於保守，使全年營運展望維持謹慎。

不過，法人分析指出，儘管第３季營收表現不如預期強勁，但由於億光持續推動產品結構優化策略，加上第２季因提列匯損導致獲利基期偏低，因此整體下半年獲利仍可望優於上半年。

億光長線動能聚焦於高毛利的不可見光與車用兩大領域。法人看好，受惠於LED頭燈新產品效益與不可見光產品在太陽能、充電樁等高階市場衝高市占，可望有效挹注長線毛利率走揚。此外，億光為滿足客戶供應鏈多元化需求，積極規劃泰國設廠，亦是其強化營運韌性的關鍵布局。