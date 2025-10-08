否認五五分 經長：台積先進製程留台、台灣廠最賺錢

快訊

中央社／ 台北8日電

美國商務部長盧特尼克日前拋出在美國總統川普任內達到台灣與美國晶片產能「五五分」。經濟部長龔明鑫今天表示，不會出現此情況，台積電先進製程仍會落腳台灣，無論從過去經驗或未來預期，台灣廠都會是最賺錢的廠。

龔明鑫今天在立法院接受媒體訪問表示，台積電目前預估在美國投資約1650億美元，包括6座先進製程廠，但光是台灣布局，已透露就有10幾座，未來還可能更多，因此比例上不可能會出現「五五分」情況。

至於台灣能否談出比「五五分」更好條件，他肯定並表示，美國政府當然可以對半導體發展有所期待，但也別忘記台積電在美國投資，雖為合資企業（JointVenture），主導的還是台積電，台積電母公司還在台灣，也就是立足台灣，台積電最先進的製程仍會落腳台灣。

他指出，以量來說，多數都會在台灣生產，從過去的經驗與未來的預期來看，「台灣的廠還是會是最賺錢的廠。」

被問及台積電去美國、日本及德國，政府是否支持時，龔明鑫說，對於各國產業在訂單布局的期待，政府可以在行政、金融上給予必要協助。

