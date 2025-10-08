罕見！記憶體雙雄暫停報價 十銓飆漲停重返百元、威剛看旺2026榮景

台股8日隨美股回落，記憶體族群跟著降溫，華邦電（2344）、力積電早盤雖仍穩居台股成交量冠亞軍，但華邦電股價大舉回落逾6.5%、回測40元關卡，力積電也回調約3.5%，影響南亞科（2408）、晶豪科（3006）、商丞（8277）等隨之走弱；惟十銓（4967）、威剛（3260）不約而同暫停報價，威剛董座更表示，本季是記憶體大多頭的起點，激勵十銓逆勢快攻漲停108.5元、重返百元俱樂部，威剛也力穩高檔，成為族群抗空主力。

三星、SK海力士、美光等國際記憶體巨頭全力衝刺高頻寬記憶體（HBM），排擠DDR4、DDR5產能，甚至退出DDR4製造，但終端需求對DDR4、DDR5不減反增，促使DDR4價格飆升，並帶動DDR5跟漲。

最新消息指出，威剛、十銓同步暫停報價，為記憶體模組業2017年以來首見，市場解讀此舉意味著市場供不應求情況嚴峻，廠商看好價格仍會續漲，而這波DRAM漲風可望從華邦電、南亞科等上游吹向整體產業鏈。利多消息激勵十銓早盤挾近3萬張大量攻上漲停價108.5元，為時隔近一年再度重返百元俱樂部，且漲停買單仍高掛近9000張。

十銓表示，停止報價主因進入歐美消費性電子旺季，加上原廠供給有限，庫存去化太快，必須進行彈性銷售。

此外，威剛也率先揭曉9月成績單，合併營收達52.44億元，月增5.24%、年增61.18%，改寫近19年來單月新高、歷史第三高；第3季合併營收144.88億元，季增13.33%、年增55.19%，寫單季次高；前三季合併營收371.73億元，全年創高可期。

威剛董事長陳立白指出，今年第4季將迎來記憶體大多頭起點，也是缺貨潮開端；隨AI軍備競賽推升全球CSP剛性需求，DRAM與NAND Flash合約價可望續漲，2026年產業榮景可期。