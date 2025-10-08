泰國外籍員工新制三重點 資誠籲台商布局轉骨成「世界隊」

泰國投資委員會（BOI）公布最新外籍員工薪資與簽證標準，自2025年10月1日起正式生效，意味著企業若要在泰國聘用外籍員工，無論是學經歷、薪資水準或當地員工比例，都將面臨更嚴格的要求。資誠聯合會計師事務所提醒，台商應儘早盤點現有外派人員條件，並調整薪資結構與人力策略，避免違規或陷入稅務風險。

資誠東南亞及印度業務服務秘書長張智媛指出，本次修法依據2025年6月公布的第Por.8/2568號公告，主要有三大方向。

首先，泰籍員工比例限制更嚴格，製造型企業若員工總數超過100人，泰籍員工必須占至少70%；其次，外籍員工的最低薪資與學經歷門檻全面拉高，例如高階主管最低月薪需達15萬泰銖，中階主管或研究人員則需具備學士學位以上並具2至5年相關經驗，薪資不得低於5萬至7.5萬泰銖。

最後，BOI核發的外籍工作簽證有效期原則上最長兩年，後續延長需視企業泰籍員工比例與營運成效審查，且主管機關要求逐步降低作業層外籍聘僱比例。

資誠東南亞及印度業務服務主持會計師鮑敦川分析，新制反映南向國家同時吸引外資與培育在地人才的雙軌政策。短期內，台商應檢視派駐泰國人員的薪資與學經歷是否符合規定，並研擬調整方案。

他指出，雖然調高外派人員薪資會讓其在泰國的個人稅負增加，但同時也有助於降低低報所得或被質疑移轉訂價的風險。企業可趁此機會優化整體外派薪資政策，使集團薪酬結構更合規與透明。

鮑敦川進一步說，長期來看，BOI的新規要求台資企業不再只依賴「台灣隊」模式，而是要培育在地人才、建立國際化人資體系，挑戰台商的在地經營與國際管理能力，企業若能及早調整，不僅能避免合規風險，更能藉此建立具有競爭力的全球人才布局。