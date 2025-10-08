AI 續漲 法人建議挖寶這些族群

野村投信表示，根據歷史統計，2018年美國政府關門長達35天，對經濟造成約110億美元損失，並導致就業數據發布延遲，然而這次市場反應相對穩健，顯示投資人已將焦點轉向AI與科技創新所帶來的長期成長機會。指數維持高檔，台積電（2330）股價再次改寫歷史新高，推動加權指數來到歷史高點，美股回穩，加溫市場投資氣氛，強勢族群持續輪動，低逢可布局AI相關為核心，建議聚焦AI伺服器、散熱模組、BBU、電源管理、CCL、PCB、測試設備等。

野村投信表示，台股偏多操作策略不變，盤面持續以AI為主軸。面對台股不斷創新高，以及類股輪動加速的盤勢，主動式ETF更能因應市場變化，提前布局具成長潛力的個股，尤其在高檔震盪階段，經理人可靈活調整持股，增加投組靈活度與彈性，降低風險控管難度，避開漲多回檔風險。對於無法頻繁盯盤勢，希望透過專業經理人，掌握未來投資趨勢的投資人而言，主動式ETF是可考慮的投資方式。

野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，輝達（NVIDIA）新一代Rubin系列AI晶片預計將於今（2025）年10月試產，並於2026年第2季正式量產。相較現行Blackwell系列，Rubin在效能與功耗方面皆有顯著提升，尤其功耗由1800W提升至2300至2500W，整體功率損失增加近40%，對資料中心的電力供應與散熱設計提出更高挑戰。在此背景下，供電電壓提升與散熱效率優化成為不可避免的發展趨勢，直接受惠的產業包括高壓電源模組、散熱模組供應商，以及傳輸線材、PCB/CCL等因規格升級而間接受惠的零組件廠商。

AI技術持續快速演進，尤其是生成式AI與大型語言模型（LLM）推動高效能運算（HPC）與AI伺服器需求激增，使「散熱」成為AI基礎建設中不可或缺的關鍵技術。根據市場預估，2030年全球散熱產業年複合成長率將推升至250億美元。台灣在散熱供應鏈具備完整優勢，涵蓋：1、上游材料廠：台達電（2308）、業強（6124）、協禧（3071）；2、中游模組三雄：奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、健策（3653）；3、下游應用廠：廣達（2382）、緯穎（6669）、技嘉（2376）等ODM業者。其中，聚焦液冷與浸沒式散熱技術的領先廠商，有望在Rubin系列量產後成為新一波成長黑馬。儘管相關個股近期已有不小漲幅，但考量Rubin系列帶來的規格大幅提升，預期供應鏈廠商在營收與獲利上仍具顯著成長空間，未來仍具備良好投資機會。投資人不妨關注相關廠商的法說會與訂單動態，例如：台達電、光寶科（2301）等在散熱產品出貨與毛利率表現上的最新進展。

野村臺灣增強50（0050）主動式ETF（00985A）經理人林浩詳分析表示，根據亞洲開發銀行最新報告，台灣2025年GDP成長率由原先預估的3.3%大幅上修至5.1%。此一上修不僅反映美國關稅政策下企業提前出貨的短期效應，更重要的是AI需求遠超市場預期，強勁動能已明確體現在企業資本支出與股價表現上。預期2026年AI仍將是資金最青睞的核心題材，主導市場資金流向。隨著聯準會啟動降息循環，全球消費動能有望逐步回溫，市場機會也將擴散至其他轉機族群。近期包括ABF載板、DRAM、矽晶圓等景氣循環股，已受惠於漲價題材，股價表現亮眼，顯示市場已開始反映消費性電子產品復甦的可能性。在此多元題材並進的市場環境下，主動式ETF展現出高度優勢。

野村投信表示，透過專業經理人主動選股與動態調整部位，不僅能布局AI等主流投資趨勢題材，提升投資組合效率，主動式ETF正是兼具策略性與投資彈性的商品。00985A精選具競爭勢優勢的50檔個股；目前以上市股票為主、上櫃為輔，最新前十大成份股及持股比例包含：台灣積電(25.89%)、鴻海（2317）(4.21%)、聯發科（2454）(3.67%)、台達電(2.42%)、旺矽（6223）(2.35%)、新應材(2.28%)、中華電信（2412）(2.18%)、廣達(2.14%)、技嘉科技(2.1%)、台光電材（2383）(2.06%)。