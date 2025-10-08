任天堂新機助攻 展碁國際第3季營收83億元創新高

受惠任天堂新機Nintendo Switch 2在台開賣，宏碁集團旗下3C通路商展碁國際第3季營收新台幣83.33億元，季增29.86%，年增26.65%，打破去年第4季寫下的單季營收高點73.94億元，改寫歷史新高。

展碁表示，第3季營收成長，主要受惠任天堂Switch2新機上市、多元產品線穩健成長，以及AI與雲端解決方案應用領域的拓展，推升整體營運動能。

任天堂時隔8年再度推出新一代遊戲機Switch 2，6月先在日本、美國等地搶先發售，7月10日正式在台灣開賣，一上市就掀起玩家搶購熱潮，激勵展碁7月營收暴衝到35.6億元，創歷史新高，並帶動第3季整體營收表現。

展碁9月營收24.78億元，月增8.03%，年增4.63%，回到正常的穩步成長。累計今年前9月營收212.43億元，年增率17.25%。

展望第4季，展碁表示，隨著消費性電子進入傳統銷售旺季，加上下半年商用設備換機需求升溫，有助帶動PC市場成長動能，對下半年營運持續樂觀看待，公司將聚焦AI軟硬體整合布局及軟體訂閱業務發展，穩健推進長期成長目標。

展碁介紹，旗下AI解決方案已具備模組化特性，可快速複製與導入，未來將持續拓展至製造、零售、醫療、金融等多元產業，加速AI業務規模化，協助更多企業邁向數位轉型。