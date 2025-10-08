任天堂新機助攻 展碁國際第3季營收83億元創新高

快訊

中央社／ 台北8日電

受惠任天堂新機Nintendo Switch 2在台開賣，宏碁集團旗下3C通路商展碁國際第3季營收新台幣83.33億元，季增29.86%，年增26.65%，打破去年第4季寫下的單季營收高點73.94億元，改寫歷史新高。

展碁表示，第3季營收成長，主要受惠任天堂Switch2新機上市、多元產品線穩健成長，以及AI與雲端解決方案應用領域的拓展，推升整體營運動能。

任天堂時隔8年再度推出新一代遊戲機Switch 2，6月先在日本、美國等地搶先發售，7月10日正式在台灣開賣，一上市就掀起玩家搶購熱潮，激勵展碁7月營收暴衝到35.6億元，創歷史新高，並帶動第3季整體營收表現。

展碁9月營收24.78億元，月增8.03%，年增4.63%，回到正常的穩步成長。累計今年前9月營收212.43億元，年增率17.25%。

展望第4季，展碁表示，隨著消費性電子進入傳統銷售旺季，加上下半年商用設備換機需求升溫，有助帶動PC市場成長動能，對下半年營運持續樂觀看待，公司將聚焦AI軟硬體整合布局及軟體訂閱業務發展，穩健推進長期成長目標。

展碁介紹，旗下AI解決方案已具備模組化特性，可快速複製與導入，未來將持續拓展至製造、零售、醫療、金融等多元產業，加速AI業務規模化，協助更多企業邁向數位轉型。

營收 AI

相關新聞

英特爾將公布新晶片Panther Lake技術細節 告別台積代工 良率仍是謎

路透報導，英特爾（Intel）計劃周四公開代號為Panther Lake的高階筆電晶片技術細節。根據四位知情人士，此舉旨...

TPU 開賣、NPU 崛起 主權 AI 的「非輝達戰爭」正開啟

Google 開始對外販售自家 TPU，與此同時，中東多國積極部署主權 AI 基礎設施，採用包括 NPU 在內的多元架構...

龔明鑫肯定「會比五五分談更好」 台積電最大量晶片在台生產

經濟部長龔明鑫8日表示，這個時間點，半導體、台積電本來就有規劃投資美國、德國、日本。對於台美晶片五五分議題，他認為，肯定...

輝達進駐北士科 她點破三角關係難解：誰付140億當冤大頭?

輝達總部進駐北士科Ｔ17、Ｔ18卡關，北市府昨與輝達協商，提替代方案是北士科Ｔ12，並參考「公辦都更」以公私共同開發方式...

神達旗下神雲攜手 Tonomia 以再生能源打造永續 AI 基礎設施

神達（3706）旗下神雲科技近期宣布與比利時專注於分散式AI再生能源解決方案的創新企業Tonomia，簽署合作備忘錄（M...

聯準會10月會議三劇本走向 最優為科技股估值再提升

美國聯準會（Fed）9月啟動降息1碼，反應除日本外的全球主要央行都進入寬鬆周期，利率點陣圖釋出美年底前還有降息2碼空間。...

