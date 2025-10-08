英特爾將公布新晶片Panther Lake技術細節 告別台積代工 良率仍是謎

路透報導，英特爾（Intel）計劃周四公開代號為Panther Lake的高階筆電晶片技術細節。根據四位知情人士，此舉旨在向投資人展現其新一代18A製程的技術實力，以期挽回近年因製程挑戰而流失的筆電與個人電腦市占率。

Panther Lake定位為高階行動處理器，是該公司首款完全採用18A製程大規模生產的關鍵產品。上周，英特爾在亞利桑那州廠為業界分析師舉辦了數小時的技術簡報與廠區導覽，詳細介紹新款Panther Lake微架構，包括中央處理器核心、繪圖處理器核心及媒體引擎設計。此外，新款晶片搭載重新設計的AI引擎，以及經優化的效能與效率核心。

過去幾年，英特爾因製程進度落後，在筆電和個人電腦處理器的市占率遭對手超微（AMD）蠶食鯨吞。Panther Lake的成敗被視為被視為該公司能否力挽狂瀾、收復失土的重要契機。

值得注意的是，英特爾上一代晶片Lunar Lake主要委由台積電（2330）代工生產，Panther Lake則將全面回歸自有製程，凸顯英特爾重振製造實力的決心。

消息人士表示，英特爾高管明確表示，Panther Lake晶片將於2026年初上市。根據技術簡報資料，Panther Lake比前代產品節能30%，在特定情境下，繪圖和中央處理器的數據運算效能提升50%。

儘管進展積極，但英特爾高層在簡報中並未談及Panther Lake現階段的生產良率。路透8月報導，Panther Lake夏季良率約10%，雖較去年底的5%有所提升，但仍遠低於具經濟效益之大規模量產所需水準。