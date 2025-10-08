任天堂 Switch 2 新機動能助攻 展碁第三季營收創新高

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁（2353）集團旗下展碁國際（6776）公布2025年第3季合併營收達83.33億元，季增 29.86%，年增26.65% ，單季營收創下歷史新高紀錄。

累計展碁今年前九個月營收已達212.43億元，年增17.25% 。

展碁表示，第3季業績表現亮眼，主要受惠於任天堂Nintendo Switch 2新機上市、多元產品線穩健成長，以及AI與雲端解決方案應用領域的拓展，推升整體營運動能。

展望第4季，隨著消費性電子進入傳統銷售旺季，加上下半年商用設備換機需求升溫，有助帶動PC市場成長動能。展碁對下半年營運持續樂觀看待，並將聚焦AI軟硬體整合佈局及軟體訂閱業務的發展，穩健推進長期成長目標。

展碁致力於為企業提供一站式解決方案，近期推出的「EquipAI 智匠通」營建業專案，結合機具手冊數位化與Azure OpenAI技術，建構智慧問答系統，現場人員可透過LINE即時查詢維修流程，平均故障排除時間縮短達40%。

同時，企業亦可透過導入「AI EZ-Safe 工安易達」系統，利用生成式AI查詢工安SOP，並自動產製教育講稿，強化團隊對安全規範的掌握與執行，將AI從知識管理延伸至第一線作業現場。

展碁AI解決方案已具備模組化特性，可快速複製與導入，未來將持續拓展至 製造、零售、醫療、金融等多元產業，加速AI業務規模化，協助更多企業邁向數位轉型。隨著AI應用逐步深化，展碁軟體訂閱業務穩健成長，同時資安防護需求顯著提升，進一步帶動資安產品銷售成長。

展碁作為台灣重要的資訊安全軟體代理商，持續整合AI、大數據、雲端與資安技術， 未來也將持續強化AI、雲端、資安與軟體服務的整合佈局，優化獲利結構，鞏固長期競爭優勢。

AI 軟體 資安

相關新聞

龔明鑫：台積電最先進製程、最大產量根留 台灣廠還是最賺

美國商務部長盧特尼克喊話台美晶片製造應五五分。經濟部長龔明鑫今天指出，比例上來講，不會有五五分的情況。他說，赴美投資主導...

英特爾將公布新晶片Panther Lake技術細節 告別台積代工 良率仍是謎

路透報導，英特爾（Intel）計劃周四公開代號為Panther Lake的高階筆電晶片技術細節。根據四位知情人士，此舉旨...

TPU 開賣、NPU 崛起 主權 AI 的「非輝達戰爭」正開啟

Google 開始對外販售自家 TPU，與此同時，中東多國積極部署主權 AI 基礎設施，採用包括 NPU 在內的多元架構...

龔明鑫肯定「會比五五分談更好」 台積電最大量晶片在台生產

經濟部長龔明鑫8日表示，這個時間點，半導體、台積電本來就有規劃投資美國、德國、日本。對於台美晶片五五分議題，他認為，肯定...

輝達進駐北士科 她點破三角關係難解：誰付140億當冤大頭?

輝達總部進駐北士科Ｔ17、Ｔ18卡關，北市府昨與輝達協商，提替代方案是北士科Ｔ12，並參考「公辦都更」以公私共同開發方式...

神達旗下神雲攜手 Tonomia 以再生能源打造永續 AI 基礎設施

神達（3706）旗下神雲科技近期宣布與比利時專注於分散式AI再生能源解決方案的創新企業Tonomia，簽署合作備忘錄（M...

