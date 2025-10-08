任天堂 Switch 2 新機動能助攻 展碁第三季營收創新高
宏碁（2353）集團旗下展碁國際（6776）公布2025年第3季合併營收達83.33億元，季增 29.86%，年增26.65% ，單季營收創下歷史新高紀錄。
累計展碁今年前九個月營收已達212.43億元，年增17.25% 。
展碁表示，第3季業績表現亮眼，主要受惠於任天堂Nintendo Switch 2新機上市、多元產品線穩健成長，以及AI與雲端解決方案應用領域的拓展，推升整體營運動能。
展望第4季，隨著消費性電子進入傳統銷售旺季，加上下半年商用設備換機需求升溫，有助帶動PC市場成長動能。展碁對下半年營運持續樂觀看待，並將聚焦AI軟硬體整合佈局及軟體訂閱業務的發展，穩健推進長期成長目標。
展碁致力於為企業提供一站式解決方案，近期推出的「EquipAI 智匠通」營建業專案，結合機具手冊數位化與Azure OpenAI技術，建構智慧問答系統，現場人員可透過LINE即時查詢維修流程，平均故障排除時間縮短達40%。
同時，企業亦可透過導入「AI EZ-Safe 工安易達」系統，利用生成式AI查詢工安SOP，並自動產製教育講稿，強化團隊對安全規範的掌握與執行，將AI從知識管理延伸至第一線作業現場。
展碁AI解決方案已具備模組化特性，可快速複製與導入，未來將持續拓展至 製造、零售、醫療、金融等多元產業，加速AI業務規模化，協助更多企業邁向數位轉型。隨著AI應用逐步深化，展碁軟體訂閱業務穩健成長，同時資安防護需求顯著提升，進一步帶動資安產品銷售成長。
展碁作為台灣重要的資訊安全軟體代理商，持續整合AI、大數據、雲端與資安技術， 未來也將持續強化AI、雲端、資安與軟體服務的整合佈局，優化獲利結構，鞏固長期競爭優勢。
