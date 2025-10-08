外資轉賣、ADR 跌2.8% 台積電終止連5漲回測1,400元關卡

台積電（2330）連5漲，盤中股價一度寫下1,445元的天價，但在ADR周二下跌2.8%， 外資也轉為賣超下，8日開低， 終止連續5個交易日的漲勢，早盤一度下滑坙 1,405元，回測1,400元關卡，台積電下跌， 拖累大盤指數開低， 跌落至27,000點之下，盤中跌幅逾250點。

台積電在教師節連假前收在1,300元， 連假過後股價往上拉升，雖有中秋節連假的考驗，不過股價仍是出現連續5個交易日的上漲，7日一度衝達1,445元，終場收在1,435元， 創下盤中及收盤歷史新高。

不過，外資竟是賣超12,226張， 終止連四買轉為賣超，投信也賣超6張， 僅自營商買超2,344張，合計三大法人賣超9,888張；台積電ADR周二下跌2.8%，自歷史新高價回落，收在294.03美元，但較台北交易溢價仍多達25%。

台積電8日以1,410元開低，一度下滑至1,405元，下跌30元， 跌幅2.09%，影響大盤指數約239點；台股早盤以26,999.82點開低，失守27,000點，一度下滑至26,883.99點，下跌327.96點， 盤中下跌近300點。

根據台積電在先前的法說會釋出今年第3季展望，預估合併營收約318~330億美元，將再創新高，平均值季增8%；若以新台幣29元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於55.5%~57.5%之間；營業利益率預計介於45.5~47.5%之間。

台積電預計10月16日召開法說會，將公布第3季財務報告及2025年第4季業績展望。