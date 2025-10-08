快訊

龔明鑫肯定「會比五五分談更好」 台積電最大量晶片在台生產

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
經濟部長龔明鑫受訪。歐芯萌／攝影
經濟部長龔明鑫8日表示，這個時間點，半導體、台積電本來就有規劃投資美國、德國、日本。對於台美晶片五五分議題，他認為，肯定會談的比五五分更好，主導權還是台積電，而台積電母公司還是在台灣，以量來講，最大的量還是會在台灣生產製造。

龔明鑫今出席立法院財政委員會聯席審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（2025年度至2027年度）」，會前接受媒體聯訪。

龔明鑫表示，經濟的發展，都是秉持賴清德總統政策上的宣示，立足台灣、布局全球、行銷全世界。過去一陣子，不管是台商回台、投資台灣三大方案，累積2兆多、接近3兆，現在又增加了多一期，包括台積電半導體在台灣的投資規劃也非常多，是該布局全球的時候。

龔明鑫指出，這個時間點，半導體、台積電本來就有規劃投資美國、德國、日本，政府態度是在哪個地方有訂單可以賺錢，對國家安全無虞、對產業有幫助，政府會提供行政上的協助，也可以透過政府跟對方接洽。

龔明鑫提舉例，比如在日本投資，可能牽涉當地政府生活、交通上，都提供一些協助。對方的中央政府也可以提供一些優惠或稅額上的協助。這些部分政府都可以協助。

媒體提問，之前鄭麗君說不會晶片五五分，但現在賴總統意思是要讓美國拿到80%？

「沒有啦，不會，不會有五五分這樣的情況」，龔明鑫說，以現在的布局來，例如台積電預估赴美投資1,650億、可能會建設六個先進製造廠。但是台積電在台灣的布局，據他了解，廠區已經超過十幾座，可能還會有更多。比例上來講，不會有台美五五分的情況。

媒體追問，所以跟美國談判，只會談的比晶片五五分更好，對台灣更有利？

龔明鑫說，「對，重點是在這裡」，美國當然有其對半導體發展的一些期待，但是別忘了台積電在美國投資雖然是G to G，主導權還是台積電，而台積電母公司還是在台灣，立足台灣。台積電最先進製程，還是會落腳在台灣。以量來講，最大的量還是會在台灣生產製造。

龔明鑫提到，從過去的經驗跟未來的預期，台灣的廠仍會是最賺錢的廠。對於台積電赴美、日、德設廠，產業界有訂單上布局的期待，如果有需要的話，政府會提供行政上、金融上的協助。

