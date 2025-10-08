胡連9月業績符合預期 法人估今年 EPS 9.9元
胡連（6279）9月營收表現符合市場預期，法人機構表示，主要因中國、海外市場需求增長，帶動2025年營運動能提升，估今年每股獲利（EPS）為9.9元。
分析師表示，胡連9月營收月增15.5%、年增10.8%，營收表現符合預期，第3季營收小幅增長至23.2億元，季增7.2%、年增8.3%，因較無匯率因素影響，獲利能力將較第2季回升。
2025年方面，預估營收96.2億元，年增9.3%，主要成長動能來自於中國自主品牌客戶出貨量成長，且胡連對中國客戶的滲透率持續提升。胡連也持續推動高頻、高壓連接器、PCB保險絲盒等新產品銷售；北美市場方面，鏟雪車產品出貨提升且接獲PCB保險絲盒新訂單，但面臨關稅影響，部分新案遞延；歐洲市場方面，除了已切入比雅久機車線束外，2025年新增PDU、高壓線束訂單，且在馬瑞利、麥格納等客戶皆有所斬獲。並透過合作夥伴LEAR切入歐洲車廠供應鏈。歐洲市場營收有望提升。
獲利能力方面，預估毛利率略降，營業利益年增10.1%，若業外淨收入相對下降，預估稅後純益11.7億元，EPS為9.9元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言