胡連9月業績符合預期 法人估今年 EPS 9.9元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

胡連（6279）9月營收表現符合市場預期，法人機構表示，主要因中國、海外市場需求增長，帶動2025年營運動能提升，估今年每股獲利（EPS）為9.9元。

分析師表示，胡連9月營收月增15.5%、年增10.8%，營收表現符合預期，第3季營收小幅增長至23.2億元，季增7.2%、年增8.3%，因較無匯率因素影響，獲利能力將較第2季回升。

2025年方面，預估營收96.2億元，年增9.3%，主要成長動能來自於中國自主品牌客戶出貨量成長，且胡連對中國客戶的滲透率持續提升。胡連也持續推動高頻、高壓連接器、PCB保險絲盒等新產品銷售；北美市場方面，鏟雪車產品出貨提升且接獲PCB保險絲盒新訂單，但面臨關稅影響，部分新案遞延；歐洲市場方面，除了已切入比雅久機車線束外，2025年新增PDU、高壓線束訂單，且在馬瑞利、麥格納等客戶皆有所斬獲。並透過合作夥伴LEAR切入歐洲車廠供應鏈。歐洲市場營收有望提升。

獲利能力方面，預估毛利率略降，營業利益年增10.1%，若業外淨收入相對下降，預估稅後純益11.7億元，EPS為9.9元。

