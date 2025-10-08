快訊

影／國道五股路段大巴士車禍 28人受傷分送3家醫院

魏德聖陷債務黑洞！再遭追討7000萬 國片英雄變負債導演

國1北上五股大客車和大貨車追撞「回堵15公里」 應變小組處理中

文曄第3季營收首度衝破3000億元 全年拚兆元

中央社／ 台北8日電

AI助攻，電子元件通路商文曄昨天公布第3季合併營收新台幣3289億元，較去年同期大幅成長25.9%，也比第2季增加26.8%，單季營收首度站上3000億元大關，創歷史新高，並且超越財測預估的營收區間2835億至2995億元。

文曄表示，第3季營收大幅成長，主要受惠AI應用相關出貨動能強勁，以及手機季節性需求所帶動。

文曄9月營收1349億元，與去年同期大幅成長59.7%，也比8月增加約34.8%，創單月營收新高記錄。累積今年前9月營收已達8359億元，年增19.8%。

文曄表示，AI推動資料中心相關資本支出擴張，有望持續挹注營收成長。文曄年初設定，今年全年營收希望挑戰兆元目標，按目前進度推算，可望輕鬆達陣。

文曄也持續結盟擴張，繼去年收購加拿大通路商Future Electronic，強化歐美市場布局；今年7月也宣布與被動元件代理商日電貿深化合作，雙方以增資發行新股方式進行股份交換，文曄對日電貿持股比重將提升至約36%，藉此補齊被動元件的產品線缺口。

營收 文曄 AI

延伸閱讀

外資前九月匯入創高 9月寫史上第六大量…顯示對台股極具信心

創意9月合併營收月大增三成 寫新猷

文曄9月合併營收月增34% 引擎熱轉

穎崴9月合併營收月增30% 出貨動能強

相關新聞

輝達進駐北士科 她點破三角關係難解：誰付140億當冤大頭?

輝達總部進駐北士科Ｔ17、Ｔ18卡關，北市府昨與輝達協商，提替代方案是北士科Ｔ12，並參考「公辦都更」以公私共同開發方式...

總統：願助美成AI世界中心 強調台積可扮關鍵角色

賴清德總統接受美國廣播節目專訪昨（7）日播出，談到半導體產業，他表示，政府支持台積電去美國、日本、德國投資，他強調，整個...

ChatGPT「一站式購足」…要讓用戶串接各項服務 台鏈補

OpenAI 6日舉行2025年開發者大會，並宣布一連串合作案，象徵側重企業成長，並開放ChatGPT連接App以執行各...

DRAM火熱 威剛、十銓暫停報價…意味市場嚴重供不應求

DRAM缺貨大漲價狂潮擋不住，全球第二大記憶體模組廠威剛、台灣記憶體模組二哥十銓不約而同暫停報價，意味「市況比外界預期更...

輝達台灣總部卡關…北市提T12備案 願幫助整合私地

輝達台灣總部進駐北士科Ｔ17、Ｔ18「卡關」，北市府昨與輝達總部協商，提出替代方案是北士科Ｔ12基地，並參考「公辦都更」...

神達旗下神雲攜手 Tonomia 以再生能源打造永續 AI 基礎設施

神達（3706）旗下神雲科技近期宣布與比利時專注於分散式AI再生能源解決方案的創新企業Tonomia，簽署合作備忘錄（M...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。