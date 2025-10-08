文曄第3季營收首度衝破3000億元 全年拚兆元
AI助攻，電子元件通路商文曄昨天公布第3季合併營收新台幣3289億元，較去年同期大幅成長25.9%，也比第2季增加26.8%，單季營收首度站上3000億元大關，創歷史新高，並且超越財測預估的營收區間2835億至2995億元。
文曄表示，第3季營收大幅成長，主要受惠AI應用相關出貨動能強勁，以及手機季節性需求所帶動。
文曄9月營收1349億元，與去年同期大幅成長59.7%，也比8月增加約34.8%，創單月營收新高記錄。累積今年前9月營收已達8359億元，年增19.8%。
文曄表示，AI推動資料中心相關資本支出擴張，有望持續挹注營收成長。文曄年初設定，今年全年營收希望挑戰兆元目標，按目前進度推算，可望輕鬆達陣。
文曄也持續結盟擴張，繼去年收購加拿大通路商Future Electronic，強化歐美市場布局；今年7月也宣布與被動元件代理商日電貿深化合作，雙方以增資發行新股方式進行股份交換，文曄對日電貿持股比重將提升至約36%，藉此補齊被動元件的產品線缺口。
