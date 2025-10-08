神達旗下神雲攜手 Tonomia 以再生能源打造永續 AI 基礎設施

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
神雲科技與國際AI創新企業Tonomia簽署合作備忘錄，正式結為策略夥伴。Tonomia創辦人兼執行長Dr. Mustapha Belhabib(中間)與Charlotte Chou, President of MiTAC Information Systems Corp.(左二)、Raymond Huang, General Manager of MiTAC Computing Technology USA Corp.(右一)等人共同出席見證。神雲／提供
神達（3706）旗下神雲科技近期宣布與比利時專注於分散式AI再生能源解決方案的創新企業Tonomia，簽署合作備忘錄（MOU），正式結為策略夥伴。此舉將成為推動永續AI基礎設施的重要里程碑。

簽署儀式於舊金山皇宮飯店（Palace Hotel） 舉行，適逢比利時經濟大使團訪美行程，獲得多位美國及比利時官員，以及 比利時艾絲翠德公主殿下（HRH Princess Astrid） 蒞臨見證，別具意義。

此合作結合神雲科技的高效能GPU伺服器 與Tonomia的再生能源創新技術，將為全球企業打造低碳、高效能的AI運算叢集。雙方攜手推動資料中心營運朝向潔淨能源與智慧化基礎設施轉型，為下一代AI發展注入永續動能。

神雲科技總經理黃承德表示：「與Tonomia的合作展現了神雲對資料中心開放創新與永續發展的承諾。結合我們領先業界的GPU伺服器與Tonomia的再生能源平台，神雲科技不僅有效降低高能耗運作對環境的影響，也持續推動次世代人工智慧應用與高效能運算的發展。」

Tonomia採用模組化架構，涵蓋太陽能車棚、案場電池儲能及分散式AI基礎設施，將閒置停車場轉化為綠能樞紐，兼具電動車充電與AI料中心運算。此一整合模式不僅可生產綠電，亦能回收餘熱提升裝置效能，並藉由最佳化電網支援，為業主與營運者帶來額外效益。

Tonomia創辦人兼執行長Dr. Mustapha Belhabib表示：「隨著AI蓬勃發展，永續能源已成為推動新一代應用的關鍵。與神雲科技攜手合作，將使客戶能在真正綠能永續的基礎上，部署高效能GPU AI叢集。」

神雲科技與Tonomia的合作，在再生能源與人工智慧的交會點，提供具規模化與實際效益的永續運算方案，協助全球客戶打造更智慧、更環保的數位基礎設施。

