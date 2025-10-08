快訊

影／國道五股路段大巴士車禍 28人受傷分送3家醫院

魏德聖陷債務黑洞！再遭追討7000萬 國片英雄變負債導演

國1北上五股大客車和大貨車追撞「回堵15公里」 應變小組處理中

聯準會10月會議三劇本走向 最優為科技股估值再提升

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

美國聯準會Fed）9月啟動降息1碼，反應除日本外的全球主要央行都進入寬鬆周期，利率點陣圖釋出美年底前還有降息2碼空間。永豐金證券展望今年第4季，建議投資人注意Fed的利率政策可能有三劇本走向，最優為科技股估值有望再提升，並反映在中長天期美債價格。

看好AI、半導體與成長股仍然是市場關注核心，將展現「逆風吸引資金」的韌性。美利率政策上，永豐金證券資深策略分析師陳泓睿指出，美國利率點陣圖顯示，今年利率中位數下調至3.5%到3.75%，亦即年底前還有2碼降息空間。Fed Watch工具顯示，10月與12 月各有1碼降息空間；惟如美國就業市場需求不如預期，永豐金證券料明年第1季結束前還有1到2碼降息空間。

陳泓睿認為，Fed在年底前共計降息3碼，為符合市場預期中劇本。如降息幅度超出預期，初期將有助科技類股等股票估值再提高；若降息持續且幅度增大，市場短期（1到3個月）可能觸發避險性需求，估計屆時將出現獲利了解風險性資產，資金轉向必須消費、醫療、公用事業等防禦型類股，或加碼債券等防禦型資產。

陳泓睿建議，投資人可觀察美元指數與日圓匯率，如前者異常轉強、或後者異常升值，通常就是市場發生劇烈回檔時候。目前第4季有多重利多條件。

第一，全球主要央行（除日本之外）都正在進入寬鬆周期，如AI需求推動第4季企業財報優於市場預期，搭配歐美傳統消費旺季到來，陳泓睿認為全球股市可望獲得樂觀續漲動力，建議投資人聚焦具有成長催化劑與護城河的企業，例如雲端運算、半導體晶片以及生成式AI等需求持續成長領域。

第二，各國政策利好，例如美國減稅政策、中國穩消費與新質生產力推動、歐洲軍事自主等議題。

第三，俄烏雙方停火等地緣政治風險如出現緩解，將可望帶動原物料、工業、營建等商機。惟仍須觀察美國總統川普關稅政策，陳泓睿指出，目前美尚未公開關鍵晶片與半導體關稅，如美與各國之間貿易模摩擦加大，對美通膨壓力，以及對德、法、日、亞洲等外貿占比國家經濟成長將是不可忽視的逆風因素之一。

降息 美國聯準會 Fed

延伸閱讀

勤凱+8% 創單月新高

期貨商論壇／黃金期 錢景閃耀

固定收益型 吸金力強

13檔債券商品 人氣逆勢增

相關新聞

輝達進駐北士科 她點破三角關係難解：誰付140億當冤大頭?

輝達總部進駐北士科Ｔ17、Ｔ18卡關，北市府昨與輝達協商，提替代方案是北士科Ｔ12，並參考「公辦都更」以公私共同開發方式...

總統：願助美成AI世界中心 強調台積可扮關鍵角色

賴清德總統接受美國廣播節目專訪昨（7）日播出，談到半導體產業，他表示，政府支持台積電去美國、日本、德國投資，他強調，整個...

ChatGPT「一站式購足」…要讓用戶串接各項服務 台鏈補

OpenAI 6日舉行2025年開發者大會，並宣布一連串合作案，象徵側重企業成長，並開放ChatGPT連接App以執行各...

DRAM火熱 威剛、十銓暫停報價…意味市場嚴重供不應求

DRAM缺貨大漲價狂潮擋不住，全球第二大記憶體模組廠威剛、台灣記憶體模組二哥十銓不約而同暫停報價，意味「市況比外界預期更...

輝達台灣總部卡關…北市提T12備案 願幫助整合私地

輝達台灣總部進駐北士科Ｔ17、Ｔ18「卡關」，北市府昨與輝達總部協商，提出替代方案是北士科Ｔ12基地，並參考「公辦都更」...

神達旗下神雲攜手 Tonomia 以再生能源打造永續 AI 基礎設施

神達（3706）旗下神雲科技近期宣布與比利時專注於分散式AI再生能源解決方案的創新企業Tonomia，簽署合作備忘錄（M...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。