落腳何處 球在輝達手上

輝達台灣總部卡關一案，台北市府打算釋出同樣位於北士科的Ｔ12基地，直接和輝達洽談。據了解，無論是Ｔ17、Ｔ18或Ｔ12，與新光人壽與輝達簽署的合作意向書（ＭＯＵ）並不互斥，意即市府可以直接和輝達洽談，目前關鍵在於輝達究竟是否非要Ｔ17、Ｔ18不可？以及能否接受Ｔ12這個選項。

台北市議員游淑慧昨呼籲北市府應有魄力直接與輝達對口，積極協助輝達所需要的用地取得，莫再由新壽從中操作。新壽指出，輝達與新壽曾共同拜會台北市政府，說明ＭＯＵ主要內容及合作方向，因此北市府自始即知悉雙方合作事宜。且ＭＯＵ是輝達主動聯繫新壽，要求討論移轉地上權事宜。而ＭＯＵ雖在九月底到期，新壽還在等待輝達回覆是否同意延長，在未終止前還可繼續談，新壽仍在做最後努力。且ＭＯＵ只是合作意向，須等到北市府同意移轉後才能簽訂後續有拘束力的協議。

新壽表示，對ＭＯＵ內容須保密，但可說明的是，經雙方討論及輝達內部評估後，輝達認為補償未來的租金收入是合理的，並願意承擔該費用，雙方才簽訂ＭＯＵ作為後續合作依據。且補償金額為輝達與新壽雙方共同同意之商業條款，屬企業間正常商業行為，與台北市政府無關，也不涉及市府任何支出。

至於市府是否可以核准新壽直接將地上權移轉給輝達，新壽委託外部法律顧問審查，也確認此合作模式符合現行法令規範，並將律師建議轉給市府。新壽、輝達與北市府曾進行多次協商，新壽並正式發函向北市府申請同意移轉地上權予輝達，說明其優點及合法性。但北市府回覆須依地上權契約辦理，即建物完成興建後才能移轉給輝達。