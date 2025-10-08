輝達台灣總部卡關…北市提T12備案 願幫助整合私地

輝達台灣總部進駐北士科Ｔ17、Ｔ18「卡關」，北市府昨與輝達總部協商，提出替代方案是北士科Ｔ12基地，並參考「公辦都更」以公私共同開發方式，幫忙整合私地，符合輝達三公頃以上需求，輝達也向北市府表達願帶回研究。

北士科的土地產權屬於北市府，但新光人壽標得Ｔ17、Ｔ18基地五十年地上權，目前兩大方案，第一是新壽依約蓋好地上物後再移轉給輝達，但輝達希望自己蓋，能掌握品質與過程。第二是，新壽與市府解約，地上權再轉移給輝達，但傳出新壽主張取得地上權的金額，外加預估五十年的利益一○七億，總計想賣一四○億元。

新壽：與市府協商 開發北士科

北市府高層表示，新壽以五十年利益計算可獲利一○七億元，市府不能接受，要求新壽說清楚一○七億元是怎麼算的，且此預算北市府將會報議會審議。另外，新壽也主張直接移轉土地予輝達，違反契約規定，市府不可能為新壽修改契約，這是圖利罪，公務員絕對不可能這麼做。

新壽指出，願意和北市府一同協調討論共同開發北士科園區，也希望市府能協助協調三方立場，尋求對輝達最有利、同時合法合理的合作模式。若未來輝達仍希望留在原基地，新壽願意配合原開發計畫，調整建築設計以滿足ＡＩ應用需求。

北市府昨與輝達協商，提供北士科Ｔ12基地當備案，市府知情人士透露，周邊私地可參考公辦都更模式，採共同開發方式整合，整塊基地將達三點七公頃。對市府來說，市府可拿輝達繳交的權利金買地主土地，若不足再編列預算，如此就可提供土地給輝達興建總部。未來輝達Ｔ12地上權五十或七十年期程結束後，整塊地將會是市府土地。

T12周邊私有土地 整合難度高

市府人士透露，輝達考量Ｔ12沒有新壽的地上權綁住，未來進駐也可避免過去Ｔ17、Ｔ18招商爭議；另外，輝達希望未來進駐北士科對口是北市府，加上如果進駐Ｔ12預估花的經費，也不會比Ｔ17、Ｔ18高，未來也不排除親自和輝達創辦人黃仁勳分析Ｔ12好處，爭取輝達企業總部順利在北市落腳。

不過，知情人士表示，Ｔ12周邊的私地主人數眾多，除了味丹、開璽建設等外，還有約四十四個自然人地主，輝達考量點在於一般建商要整合土地都要耗費數年，輝達若要整合屬意的土地，恐怕更是曠日廢時，因此輝達也不會考慮。

原案協商未果 輝達才有下一步

整體而言，知情人士說，Ｔ17、Ｔ18基地仍在協調中，目前還沒有走向「死棋」階段，若最後協商未果，輝達可能才會考慮下一步。

據悉，市府昨天也提出松山機場南側的土地，包括松南營區、新通航聯隊、國泰營區及富錦營區等國防部土地，北市府協助軍方變更為特定專用區，可供金融、商業、辦公等使用，北市府可分回約三公頃以上土地，但劣勢是不在科技園區，也有限高等問題。