總統：願助美成AI世界中心 強調台積可扮關鍵角色

賴清德總統接受美國廣播節目專訪昨（7）日播出，談到半導體產業，他表示，政府支持台積電（2330）去美國、日本、德國投資，他強調，整個半導體生態系中美國仍居龍頭地位，台灣樂意協助美國再工業化並成為AI世界中心，台積可扮演關鍵角色。

賴總統日前接受美國廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」主持人賽斯頓（Buck Sexton）專訪，訪問內容昨日播出。

主持人關切台灣半導體產業，詢問賴總統對台美在先進科技、晶片製造和人工智慧（AI）等領域的經濟夥伴關係有何看法？預期未來如何發展及共同促進繁榮？

賴總統表示，台灣科技產業的確有不錯表現，是數十年來產官學研共同合作，及台灣人民支持的結果。他必須謙卑地說，台積電或台灣半導體產業只是生態系的一部分，並不是全部，整個半導體生態系包括：美國是創新、研發、設計，同時也是最大市場；日本有材料和設備，南韓有快速記憶體，台灣是晶圓邏輯製造，荷蘭有重要的半導體製造設備。

賴總統指出，整個半導體生態系裡面，美國獲得80%的利益，所以美國還是居於龍頭地位。面對未來AI時代來臨，整個半導體生態系每個國家都非常重要，美國還是要繼續領先全世界。

賴總統表達，台灣很樂意跟美國一起努力，共同協助美國再工業化成為AI的世界中心，讓美國持續領導世界，也讓美國能再度偉大。

賴總統說，台灣也把半導體產業，看成是對世界未來繁榮的重要責任，所以台灣政府支持台積電去美國、日本及德國投資。未來美國在再工業化及成為人工智慧世界中心時，相信台積電一定可以扮演關鍵角色。

談國防自主時，賴總統提到，台灣跟國際共同開發武器，從研發設計到生產製造合作，讓台灣本土的國防工業能夠發展起來，對台灣安全進一步做出貢獻，包括無人機、水下無人潛艇、機器人，都是著重發展項目。

在內政方面，主持人問到，如何透過政策鼓勵婚姻、促進生育率，台灣有哪些做法及實施成效？賴總統表示，台灣部分政策也參考美國及國際上進步做法。整個策略是0-6歲國家跟家庭一起養，另外婚育家庭優先入住社宅。賴總統也提到，台灣政府也在減稅，這是台灣史上對社會投資最大的時刻，也是減稅最多的時刻。他也注意到川普目前要減稅，希望家庭負擔能夠減少。