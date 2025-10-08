北市提「B計畫」拚留住輝達 將推薦北士科T12與周邊私人地

輝達台灣總部希望進駐北投士林科技園區T17、T18土地，但目前因新光人壽與台北市政府在地上權合約上毫無進展。知情人士透露，北市府已決心啟動「B計畫」，將推薦輝達北士科T12與整合周邊私地等土地，積極留下輝達。

北市府每周都會定期與輝達交換進度。據了解，昨（7）日與輝達的最新一場會議中，北市府已向輝達報告近期新壽與北市府之間的地上權解約困局，並向輝達提出備案，輝達也允諾會納入參考。

新光人壽2021年取得北士科T17、T18地上權，輝達執行長黃仁勳宣布輝達總部將落腳北士科後，雙方的MOU案也浮上檯面。雙方議定MOU商討期限就是9月底，眼看期限已過，北市府與新壽難題未解，各縣市再度爭相積極向輝達招手。

知情人士指出，黃仁勳心中的藍圖很明確，「就是要北士科」，因此北市府7月函詢內政部，若能與新壽合意解約後的下一步，內政部也函北市府應依照《土地徵收條例》辦理；同時，北市府其實也準備好了「B計畫」。

知情人士坦言，「輝達就是不想跟新壽合建」，無論是金流、施工品質、或是施工進度，輝達都希望能完全自己控制，但受限於MOU框架下，輝達無法考慮其他用地，現在眼看MOU失效，就輪到北市府繼續上菜。

北市府曾經向輝達提案四塊用地，除了同在北士科的T12，還包括花博園區、松山機場南側四營區土地、以及南港台電CR1等地，每一個方案都有其優缺點，但知情人士透露，「輝達就想要北士科」，所以目前最有可能取代T17、T18的備案，就是T12用地。

知情人士表示，在輝達與新壽MOU尚未失效的期間，北市府積極與T12旁邊的地主們商討，「大家都很想要輝達進駐」，因此目前整合還算順利，包括味丹在內等地主都有意願出售給輝達，目前已盤點出約3公頃土地，逐步接近輝達的需求，現在只差輝達點頭後，就可以展開後續行政程序。



