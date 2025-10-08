主權AI藍海 伺服器代工廠卡位

主權AI基建可望成為大型雲端服務供應商（CSP）之後，另一個推動AI伺服器供應商未來業績成長的主要動力，包括鴻海（2317）、廣達（2382）等代工廠均積極卡位。

廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令透露，廣達的主權AI中東專案已經在洽談，只是中東地方受到美國政府核准管制，時程上還不好說，廣達現在除了支援大型CSP客戶，也把業務擴展至企業級與中小型AI服務供應商，協助其建立運算架構，廣達現在的目標是多管齊下，開始拓展主權AI、企業級市場及邊緣運算等市場。

鴻海方面，美系外資發布最新報告表示，鴻海與甲骨文、軟體銀行等合作緊密，並投資東元掌握建置L12（多機櫃組成的AI叢集）的能力，將有助掌握未來三到四年，主權AI基礎建設的商機。

美系外資預估，鴻海在2025年第4季及2025年全年業績，將維持雙位數成長，主要受AI伺服器需求。

美系外資認為，鴻海今年輝達GB伺服器機櫃出貨量將達1萬至1.1萬台，2026年則可望達2.2萬至2.3萬台，主要受惠於新客戶加入及參與美國星際之門計畫所帶來的動能。