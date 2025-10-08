快訊

「挖土機超人」辭世 曾說救災沒完成不回桃園 他記錄林鴻森最後的溫柔

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達台灣總部 六都表態積極爭取

經濟日報／ 本報綜合報導

輝達落腳台北市北士科遲未定，新北市積極爭取，經發局長盛筱蓉說，市府有再向輝達窗口聯繫表達意願，若還有機會，市府願意再提案，隨時做好準備可以接棒。

新北市長侯友宜日前不只一次表示要爭取輝達到新北市，他說，已規劃林口A9站兩塊地，若北市做不下去，新北可接棒，如何配合「我們都願意」。

盛筱蓉說，新北市府向輝達提案林口國際媒體園區等三處地點，後來集中聚焦在林口，市長更親自接見輝達代表，只要輝達需要重新提案，隨時都能上場。據了解，當初林口因交通問題被往後排。

輝達去年底起傳出在台灣尋找海外新總部，各地積極爭取，台中市府曾提出水湳經貿園區五處創研用地，任輝達挑選。經發局長張峯源說，當時黃仁勳也到台中「走一走」，但據了解輝達內部員工調查，多傾向設在台北。

桃園市經發局長張誠說，桃市府曾推薦青埔A19、桃科2期兩塊土地，都沒有下文；市長張善政向輝達喊話，市府也去信輝達，A19用地附近將有國際學校，盼吸引輝達員工。新竹縣府則不願透露推薦地點與接洽過程，「輝達總部只要是留在台灣，都樂觀其成」。

至於南二都，台南市長黃偉哲也曾喊話「台南準備好了」，市府端出南科、沙崙為爭取設置地點，給予說帖，但未實際交涉。

高市經發局指出，考量輝達Taipei-1 超級電腦設在亞洲新灣區，雙方共同推動「智慧高雄燈塔計畫」，一開始就提供亞灣相關地點及方案爭取輝達總部進駐。經發局長廖泰翔說，輝達可能基於員工上班便利性選擇北市，但高雄會持續爭取。

輝達 總部 超級電腦

延伸閱讀

京華城案作證趁機「放冷箭」 柯文哲：檢察官搞到輝達不敢來了

OpenAI結盟超微 擬年砸數百億採購GPU 最多添購10%股票

觀察站／OpenAI入股超微 半導體大咖紛紛組隊打群架

輝達投資在台總部解套露曙光？北市府擬建議黃仁勳落腳北士科T12

相關新聞

輝達台灣總部卡關…北市提T12備案 願幫助整合私地

輝達台灣總部進駐北士科Ｔ17、Ｔ18「卡關」，北市府昨與輝達總部協商，提出替代方案是北士科Ｔ12基地，並參考「公辦都更」...

新聞眼／幫輝達解套 有時間壓力

輝達台灣總部成與不成，進入關鍵時刻。

落腳何處 球在輝達手上

輝達台灣總部卡關一案，台北市府打算釋出同樣位於北士科的Ｔ12基地，直接和輝達洽談。據了解，無論是Ｔ17、Ｔ18或Ｔ12，...

總統：願助美成AI世界中心 強調台積可扮關鍵角色

賴清德總統接受美國廣播節目專訪昨（7）日播出，談到半導體產業，他表示，政府支持台積電去美國、日本、德國投資，他強調，整個...

ChatGPT「一站式購足」…要讓用戶串接各項服務 台鏈補

OpenAI 6日舉行2025年開發者大會，並宣布一連串合作案，象徵側重企業成長，並開放ChatGPT連接App以執行各...

DRAM火熱 威剛、十銓暫停報價…意味市場嚴重供不應求

DRAM缺貨大漲價狂潮擋不住，全球第二大記憶體模組廠威剛、台灣記憶體模組二哥十銓不約而同暫停報價，意味「市況比外界預期更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。